Nemzeti Sportrádió

Félezer újszülöttet neveztek el Haalandról Peruban

2026.07.12. 15:26
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Fotó: Getty Images
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foci vb 2026 Erling Haaland Peru Norvégia
A labdarúgó-világbajnokság alatt Peruban ötszáznál is több újszülöttet neveztek el a norvégok világhírű csatáráról, Erling Haalandról.

A tételes adatok szerint 468 csecsemő kapta a Haaland, további 91 pedig az Erling Haaland nevet. A legtöbb ilyen nevű babát a világbajnokság június 11-i kezdete után anyakönyvezték, számuk pedig különösen azután nőtt meg, hogy Norvégia története legjobb szereplését elérve bejutott a negyeddöntőbe. A skandináv ország együttesének menetelése magyar idő szerint vasárnap hajnalban véget ért, mivel Haalandék hosszabbításban 2–1-re kikaptak az angoloktól a négy közé jutásért rendezett meccsen.

A 25 éves csatár, aki klubszinten a Manchester City játékosa, a norvég válogatott korábbi öt világbajnoki mérkőzésén hét gólt szerzett úgy, hogy a csoportkör utolsó meccsét kihagyta. Az angolok ellen azonban nem volt eredményes, mi több: az 1–1-et követő hosszabbítás szünetében lecserélték.

 

foci vb 2026 Erling Haaland Peru Norvégia
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