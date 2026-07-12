Nemzeti Sportrádió

Stopira lapunknak beszélt a Zöld-foki-szigetek vb-szerepléséről

T. Z.T. Z.
2026.07.12. 15:20
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foci vb 2026 Stopira Zöld-foki-szigetek
Az alig több mint félmilliós szigetország a világbajnokság leg­üdébb színfoltja lett: a csoportjából veretlenül jutott tovább, majd Argentínát is megszorongatta.

Nem nyertek mérkőzést, mégis hősként távoztak. A Zöld-foki-szigetek játékosai úgy érkeztek meg életük első világbajnokságára, hogy a futballvilág jelentős része legfeljebb kedves, egzotikus vendégként tekintett rájuk. Egy apró afrikai szigetország csapataként, amelynek már az is történelmi eredmény, hogy ott lehet az Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban rendezett tornán. De a „kékcápáknak” becézett válogatott nem adta olcsón a bőrét: előbb gól nélküli döntetlent játszott az Európa-bajnok Spanyolországgal, majd 2–2-re végzett a kétszeres világbajnok Uruguayjal, a csoport utolsó fordulójában Szaúd-Arábia következett, s az újabb 0–0 azt jelentette, hogy a zöld-fokiak három döntetlennel, veretlenül a második helyen jutottak be a legjobb harminckettő közé.

A világbajnokság történetének legkisebb országa lett, amely elérte az egyenes kieséses szakaszt. Most hogy némileg leülepedtek a történtek, Stopira beszélt lapunknak a csapatot körülvevő hangulatról.

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„Fájó pont marad, hogy egyetlen perc lehetőséget sem kaptam. Azt gondoltam, ha pályára lépek, én is hozzá tudok tenni a játékhoz.”

 

 

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