Árverésen Puskás Ferenc eredeti Real Madrid-meze

A Puskás Ferenc által viselt, eredeti Real Madrid-mez licitje a cikk megjelenésekor 18 200 fonton (mintegy 8 millió forint) állt, ezzel a most árverésre bocsátott, 72 darabos kollekció messze legértékesebb darabja. A Puskás-mez licitje magyar idő szerint július 12-én 21 órakor zárul – írja a puskas.com.

Puskás Ferenc az árverésre bocsátott dresszt 1960. október 31-én viselte a Manchester United ellen játszott barátságos mérkőzésen. A madridi együttes 3:2-re nyert, a mezt a lefújás után Puskás az angolok egyik gólját szerző Mark Pearsonnal cserélte el. A Mullock Jones aukciósház weboldalán több fotó is megtekinthető a licitre bocsátott mezről.