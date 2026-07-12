Nemzeti Sportrádió

Árverésen Puskás Ferenc eredeti Real Madrid-meze

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.07.12. 14:35
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A kép forrása: www.puskas.com
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Puskás Ferenc mez licit
A brit Mullock Jones aukciósháznál július 12-én még lehet online licitálni Puskás Ferenc 1960-ban a Manchester United ellen viselt dresszére.

A Puskás Ferenc által viselt, eredeti Real Madrid-mez licitje a cikk megjelenésekor 18 200 fonton (mintegy 8 millió forint) állt, ezzel a most árverésre bocsátott, 72 darabos kollekció messze legértékesebb darabja. A Puskás-mez licitje magyar idő szerint július 12-én 21 órakor zárul – írja a puskas.com.

Puskás Ferenc az árverésre bocsátott dresszt 1960. október 31-én viselte a Manchester United ellen játszott barátságos mérkőzésen. A madridi együttes 3:2-re nyert, a mezt a lefújás után Puskás az angolok egyik gólját szerző Mark Pearsonnal cserélte el. A Mullock Jones aukciósház weboldalán több fotó is megtekinthető a licitre bocsátott mezről.

 

Puskás Ferenc mez licit
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