Afrika futballja 2026 nyarán: a csodán innen, de a varázslaton túl

A vb-negyeddöntőben, Marokkó kiesésével (Franciaországtól 2–0-s vereség) fogytak el az afrikai csapatok, amelyek kapcsán már több mint három évtizede ugyanarra a kérdésre keressük a választ: mikor jut el Afrika oda, hogy ne csak epizodikus sikerekkel, hanem tartós jelenléttel legyen részese a világbajnokság utolsó szakaszának?

Egyszerű kérdésre azonban komplex a válasz, mert miközben a kontinens válogatottjai ezúttal sem jutottak el a végjátékba, az összkép minden korábbinál árnyaltabb és biztatóbb afrikai szempontból. Marokkó búcsúja különösen erős szimbolikus jelentéssel bír. A 2022-es katari világbajnokságon a marokkói válogatott nemcsak történelmet írt azzal, hogy első afrikai csapatként a legjobb négy közé jutott (végül negyedik lett), hanem új mércét is állított a kontinens számára. Az a menetelés nem a véletlen műve volt: szervezettség, kiváló védekezés, fegyelmezett taktika és a megfelelő pillanatokban bemutatott egyéni villanások együttese kellett hozzá. Most viszont, amikor ismét hasonló elvárásokkal lépett pályára, már nem tudta reprodukálni azt az egyensúlyt, amely akkor szinte tökéletesen működött (még ha az e pillanatban verhetetlennek tetsző francia válogatott volt is az utolsó ellenfele). Ez részben a riválisok alkalmazkodásának, részben a futball természetes kiegyenlítődésének következménye. Ami egyszer meglepetésként működik, az legközelebb már elemzett, feltérképezett és könnyebben kezelhető jelenséggé válik.

Ha visszatekintünk az afrikai futball világbajnoki történetére, jól látszik, hogy a kontinens előrelépése mindig ugrásszerű volt. Olaszországban, az 1990-ben rendezett vb-n Kamerun mindent megváltoztatott: Roger Milla és társai nemcsak eredményben, hanem játékfelfogásban, stílusban is új perspektívát nyitottak. Az a negyeddöntőbe jutás (akkor és ott az angoloktól csak hosszabbításban elszenvedett 3–2-es vereség) nem egyszerűen történelmi sportsiker volt, hanem egyfajta legitimáció is. Szenegál 2002-ben hasonló utat járt be, ráadásul úgy, hogy a nyitó mérkőzésen – Kamerun 12 évvel korábbi, Argentína elleni bravúrjához hasonlóan – legyőzte a címvédő Franciaországot, a milánói és a szöuli 1–0 azóta is a világbajnokságok legemlékezetesebb rajtjai közé tartozik. Ghána 2010-ben már az elődöntő kapujában állt, és ha Asamoah Gyan értékesíti azt a bizonyos büntetőt Uruguay ellen Luis Suárez gólvonalon történő kezezése után, ma talán egészen másként beszélnénk az afrikai futball történetéről. Marokkó végül áttörte azt a bizonyos üvegplafont az elődöntőbe jutással 2022-ben, ezzel mintha egy hosszú folyamat a csúcsponthoz érkezett volna.

A marokkói Asraf Hakimi megkeserítette a francia Kylian Mbappé életét (Fotó: Getty Images)

Mindehhez társul Pelé híres, 1977-es jóslata, amely szerint még az ezredforduló előtt afrikai világbajnokot látunk majd. Ez a kijelentés sokáig inkább inspiráló víziónak tűnt, mint reális előrejelzésnek, eddig valós esély nem volt arra, hogy valóra is váljon. A fontos kérdés az: világbajnokságról világbajnokságra közelebb kerülünk-e ahhoz, hogy valóra váljon? Vagy: ezen a vb-n közelebb kerültünk hozzá?

Néhány évnyi megtorpanás – ebben az időszakban meglepő mód benne volt az is, amikor első ízben Afrikában rendezték a vb-t, 2010-ben – után most azt lehet érezni, mintha az afrikai futball nemcsak játékosállományában, hanem szervezettségében, taktikai felkészültségében és nemzetközi integrációjában is nagy fejlődésen ment volna keresztül. Az idei torna egyik legfontosabb újdonsága az volt, hogy a kibővített mezőnynek köszönhetően több afrikai válogatott kapott lehetőséget a bizonyításra. Talán aránytalanul is sok, tekintve, hogy amíg a huszonnégy csapatos mezőnyben három afrikai kvóta volt, a ­negyvennyolc csapatosban pedig ennek több mint háromszorosa, tíz.

A csoportkörben az afrikai csapatok összességében kifejezetten jól teljesítettek, a tízből kilenc is továbbjutott, egyedül Tunézia ragadt benn a csoportkörben. A Zöld-foki-szigetek és a Kongói DK kifejezetten üde színfoltot jelentett. Ha a harminckettőről negyvennyolcasra bővített mezőnyben túlzásnak is volt érezhető az afrikai csapatok számának ötről tízre emelése, Afrika ilyen szempontból rácáfolt a szkeptikusokra, hogy most „saját erőből” kilenc válogatottat tudott delegálni a legjobb harminckettő közé. Több esetben stabil védekezéssel, gyors átmenetekkel és tudatos játékszervezéssel lepték meg ellenfeleiket, és nem egy alkalommal uralni is tudták a játékot. Ez már egyértelműen új korszak jele: az afrikai válogatottak nem outsiderként lépnek pályára, hanem felkészült, kompetitív ellenfélként. A ­játékosállomány minősége ezt egyértelműen alátámasztja. Az afrikai futballisták jelentős része európai elit ligákban szerepel (sőt, a legtöbb esetben ezekben az európai országokban is született), ahol a legmagasabb szintű taktikai és fizikai követelményeknek kell megfelelniük. Ez a tudás visszacsatolódik a válogatottakhoz is, amelyek így már nemcsak atletikusságukra, hanem szervezettségükre és játékintelligenciájukra is építhetnek. Az idei világbajnokság csoportkörében ennek számos jelét láthattuk: fegyelmezett védekezések, jól felépített kontrák, tudatos labdabirtoklási periódusok.

A kieséses szakasz azonban ismét rámutatott arra, hogy a következő lépcsőfok mennyire nehezen elérhető. A kilencből hét válogatott azonnal el is búcsúzott, csupán két észak-afrikai arab állam, Marokkó és Egyiptom érte meg a nyolcaddöntőt (azok is csak tizenegyespárbajban jutottak tovább), fekete-afrikai együttes egy sem. A csapatok többsége minimális különbséggel, de alulmaradt. Ezek a mérkőzések nem egyoldalúak voltak, hanem kiegyenlített, sokszor apró részleteken múló párharcok. Dél-Afrika a 92. percben kapta a meccs egyetlen gólját a társrendező Kanadától. Elefántcsontpartot a 86. percben törte meg Erling Haaland gólja, a Kongói DK a 74. percig vezetett Anglia ellen, Szenegál a 86. percben még 2–0-s előnyben volt a már egymással is csaknem összeverekedő belgák ellen, a Zöld-foki-szigetek hosszabbításra késztette a címvédő Argentínát és két gólt is szerzett ellene, Ghána is csak 1–0-ra kapott ki Kolumbiától. Egy kihagyott ziccer, egy rosszul időzített belépő, rövid koncentrációkihagyás – ezek döntöttek. Ez azt jelenti, hogy a különbség már nem strukturális, hanem mikroszintű. Nem arról van szó, hogy az afrikai csapatok ne tudnák felvenni a versenyt, hanem arról, hogy a legkritikusabb pillanatokban még nem tudják következetesen a saját javukra fordítani a helyzeteket. Ebben a kontextusban különösen érdekes a játékstílus alakulása.

Az afrikai futball hosszú ideig az ösztönösség, a kreativitás és a kiszámíthatatlanság szinonimája volt. Ez a „varázslat” sokszor valóban váratlan helyzeteket teremtett, és képes volt felborítani az erőviszonyokat. Idézzük fel újra az 1990-es vb Kamerunját, amely a negyeddöntő hajrájában, 2–1-es vezetésnél szinte üres kapura sarokkal akart gólt szerezni Anglia ellen – a gólhelyzetből kapufa lett, Anglia pedig Gary Lineker két tizenegyesével büntetett.

Az utóbbi években azonban ez a stílusjegy átalakult. Az afrikai válogatottak egyre inkább alkalmazkodtak a modern futball strukturált, taktikaközpontú világához. Ez szükségszerű fejlődés, de egyben kompromisszum is. A spontaneitás csökkent, a kockázatvállalás visszaszorult, és ezzel együtt az a fajta kreatív energia is ritkábban jelenik meg, amely korábban megkülönböztette és oly szerethetővé tette ezeket a csapatokat. Ez nem feltétlenül elítélendő folyamat, inkább új egyensúly keresése. A kérdés az, hogy az afrikai válogatottak képesek lesznek-e úgy integrálni a modern futball követelményeit, hogy közben megőriznek valamit abból az egyedi karakterből, amely korábban az erősségük volt – mert könnyen elképzelhető, hogy éppen ez a plusz hiányzik a végső áttöréshez.

A mentális tényezők szerepe sem elhanyagolható. A vb kieséses szakasza különleges nyomást jelent, a tapasztalat, a higgadtság és a döntéshozatal minősége kulcsszerepet játszik, s a legmagasabb szinten még mindig apró különbségek döntenek. Ezek a különbségek gyakran nem látványosak, mégis meghatározóak.

Marokkó kiesésével tehát ismét nincs afrikai jelenlét a világbajnokság végjátékában, de ez nem kongó ürességként, inkább elszalasztott lehetőségként jelentkezik. A kontinens csapatai eljutottak oda, hogy már nem meglepetésként, hanem reális esélyesként lépnek pályára bizonyos szinteken. A következő lépés nem az áttörés, hanem immár meg kell vetniük a lábukat azon a partszakaszon, amelyre most eljutottak.

Ha ez sikerül, akkor a jóslásban egyébként kimondottan tehetségtelen Pelé ezen előrejelzése még valóra is válhat egy napon.

Csendes csúcsdöntés: Ismaila Sarr négy meccsen négy gól

A világbajnokság őrületes tempójában és forgatagában talán a jelentőségénél kisebb figyelmet kapott egy ragyogó afrikai egyéni teljesítmény: a szenegáliak csatára, Ismaila Sarr beállította az egy adott vb-re vetített afrikai gólcsúcsot. A Crystal Palace 28 éves légiósa duplázott a Norvégia elleni 2–3 során, eredményes volt az Irak elleni 5–0-nál és a legjobb harminckettő között ő szerezte a második – akkor még nagyon úgy tűnt, a győzelmet biztossá tevő – ­szenegáli gólt Belgium ellen (2–3 hosszabbításban). Eddig Roger Milla tartotta egyedül az afrikai gólcsúcsot egy vb-n, 1990-ben ő is ugyanúgy négyszer volt eredményes – igaz, a kameruni sztár öt meccset játszhatott, a jelenkor ásza pedig csak négyet.

Ismaila Sarr (Fotó: Reuters)

A korábbi afrikai vb-gólrekorderek többnyire ikonikus labdarúgók voltak, de korlátozott mennyiségű gólt szereztek egy tornán. Jellemző, hogy a teljes vb-történetben a legtöbb gólt szerző afrikai játékosnak, a ghánai Asamoah Gyannak is „mindössze” hat találata van, amit három vb-n ért el (2006-ban egyet, 2010-ben hármat, 2014-ben kettőt jegyzett). Taktikai értelemben Ismaila Sarr mostani csúcsbeállítása azt mutatja, hogy az afrikai válogatottak tudatosan építenek kulcstámadójukra. A rekordhoz nem elég, ha egy játékos jó formában van: kell hozzá olyan struktúra, amely rendszeresen helyzetbe hozza, labdákkal látja el, és rá építi az ellenfél védelmének feltörését. A támadó góljai mögött jellemzően gyors támadásépítés, jól szervezett kontrajáték és olyan támadófutball állt, amelyben a csapat részei „tudták”, hogy ő a befejezés első számú embere. Ez azt is jelenti, hogy az afrikai taktikák ma már nemcsak általános erősségekre, hanem konkrét sztárprofilokra vannak szabva.

A szövetségi kapitányok esetében bejön a hazai tudás

Az idei világbajnokságon induló tíz afrikai csapat felének, ötnek afrikai szövetségi kapitánya volt, ami jól illeszkedik abba a tendenciába, hogy a kontinens egyre inkább saját edzőire épít, nem pedig európai „import” szakemberekre. Korábban szinte csak az európai mesterekben bíztak az afrikai élvonalhoz tartozó országok szövetségei, például 1998-ban mind az öt afrikai csapatnak a kontinensen kívülről érkező szövetségi kapitánya volt, 2006-ban is ötből négynek, 2010-ben – pedig akkor Afrikában volt a torna – hatból ötnek, 2014-ben és 2018-ban ötből háromnak.

Emerse Faé, az elefántcsontpartiak szövetségi kapitánya (Fotó: AFP)

Igaz, a legutóbbi, katari vb-hez képest visszaesés ez az ötven százalék, mert akkor mind az öt afrikai együttesnek afrikai szakvezetője volt, ráadásul mindegyik saját hazája csapatát irányította. Mindenesetre a trend kirajzolódik, az elmúlt években az Afrika-kupán is látványosan nőtt az ottani edzők aránya: a legutóbbi, már huszonnégy csapatos tornán tizenöt válogatottat afrikai kapitány vezetett, a nyolcaddöntőbe jutó tizenhat csapat közül pedig tizenegynek afrikai szakvezetője volt, az elődöntős gárdák közül pedig mind a négynek. Ez a trend mostanra világbajnoki szinten is megjelent, még ha a kép vegyes is, hiszen a csapatok másik felének külföldi kapitánya van. Ma már Afrikában is egyre több olyan edzőképzési struktúra és klubszintű szakmai tapasztalat áll rendelkezésre, amelyből jó afrikai edzők kerülnek ki.

A nigériai leszármazottakból ütőképes keret állna össze

A negyvennyolc csapatosra duzzasztott világbajnokság egyik legfőbb haszonélvezője az afrikai szövetség volt, amely a korábbi öt helyett tíz válogatottat delegálhatott a tornára. A kontinens egyik legerősebb csapatának, Nigériának mégsem sikerült kvalifikálnia – a Kongói DK-val szemben maradt alul a pótselejtezőn –, ugyanakkor majdnem egy komplett, kifejezetten ütőképesnek tűnő keretet lehetne kiállítani azokból a játékosokból, akik valamilyen módon kapcsolódnak a nyugat-afrikai nemzethez. A leghíresebb közülük egyértelműen Michael Olise, a francia válogatott középpályása, akinek az édesapja brit-nigériai diakónus. „Négy országból – Nigériából, Franciaországból, Algériából és Angliából – származom” – írta le korábban családi hovatartozását a játékos.

Folarin Balogun (Fotó: AFP)

Az amerikai válogatottat erősítő Folarin Balogun eleinte a góljaival tűnt ki, majd pechjére az ország elnöke közbenjárt eltiltása eltörléséért, és a kirobbanó botrány hatására mindenki elfelejtette, milyen kiváló csatár. Balogun egyébként véletlenül lett amerikai, mert nigériai szülei épp New Yorkban tartózkodtak, amikor édesanyjánál váratlanul beindult a szülés, és mivel amerikai földön látta meg a napvilágot, az állampolgárságot is megkapta. A lapzártánk után véget érő negyeddöntőben a Norvégia–Anglia meccsen négy – Antonio Nusa a skandinávoknál, Bukayo Saka, Eberechi Eze és Noni Madueke a szigetországiaknál –, az argentin–svájci találkozón pedig két nigériai származású játékos – Manuel Akanji, Noah Okafor (mindketten az európaiaknál) – léphet pályára. Végül a felsorolás szintjén a „keret” többi tagja: Jamal Musiala, Felix Nmecha (mindkettő Németország), David Alaba, Carney Chukwuemeka (mindkettő Ausztria), Tani Oluwaseyi, Promise David, Owen Goodman (mindhárom Kanada), Ime Okon (Dél-Afrika).

GY. B.

NS-SZAKÉRTŐ: LÁSZLÓ Csaba, az ugandai válogatott korábbi szövetségi kapitánya

„Összességében fejlődést láttam az afrikai csapatoknál, egyik sem szerepelt igazán jól, viszont egyik sem szerepelt le. Azt pedig talán kevesen gondolták volna, hogy tízből kilenc nemzeti csapat továbbjut a csoportjából. Szenegál kiesése miatt éreztem nagyon csalódottságot, mert meggyőződésem volt, hogy jobb, szervezettebb csapat Belgiumnál. Kongó remek szereplése nem lepett meg, az ország szomszédos Ugandával, gyakran mentem át meccseket nézni, nagyon sok ott a tehetség, a válogatott tagjai pedig mind külföldön játszanak. Ezen a világbajnokságon is bebizonyosodott, hogy tehetségben nincs hiány Afrikában, csak valahogy nagyobb szervezettségre lenne szükség. Egyiptom kapcsán én is azt vallom, hogy történtek súlyos játékvezetői tévedések, megérdemelte volna a továbbjutást Argentína ellen. Ami Marokkót illeti, nem fér a fejembe az a taktikai hiba, amit a szövetségi kapitányuk elkövetett Franciaország ellen. Egy olyan csapat, amelyik tud futballozni, tud támadni, nem állhat ennyire vissza. Az első kapott gólig nem is akartak előre játszani, szinte a félpályát sem lépték át labdával. Egy ilyen meccsen el kell engedni a csapatot, hadd futballozzon, ehelyett csak vergődés volt, ami nem a játékosok, hanem a szakvezető hibája.”