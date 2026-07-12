Thomas Tuchel: A játékkal egyáltalán nem vagyok elégedett, szerencsénk volt...

„Nagyon megnehezítettük a saját dolgunkat... Összességében boldog vagyok, mert ott vagyunk a négy között, és ez volt a cél, de nem vagyok teljesen elégedett. Sok technikai hibánk volt, nem mindig tartottuk magunkat ahhoz, amit megbeszéltünk. Szerencsénk volt a továbbjutással” – kezdte az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel, akit aztán egy kicsit kihozott a sodrából a riporter.

„A mentalitással elégedett vagyok, egyáltalán nem azzal volt a probléma, ez egy világbajnoki negyeddöntő, nyilván mindenki odatette magát, de a játék nem volt olyan, mint amit vártunk. A cserék jól szálltak be, Reece James, Djed Spence és Morgan Rogers is felnőtt a feladathoz. Ennél az elődöntőben jobban, sokkal jobban kell játszanunk. Az biztos. Javulnunk kell, de most ünneplünk, aztán van három napunk” – zárta gondolatait a német szakember.

A duplázó Jude Bellingham már boldogabb volt: „A kitartás. Az volt a kulcs. Tudtuk, hogy bármi van, megyünk tovább, mindent beleadunk. Ez az egész keret, az egész stáb, az egész ország győzelme. A cseréket ki kell emelni, sokat tettek hozzá a játékhoz, Morgan Rogersnek is mondtam a gólom előtt, próbálkozzon, így is tett, én meg mentem a kipattanóra. Mindenki, aki pályára lépett, megtette, amit tud, a szívünk is kellett a sikerhez. Nem fontos most, mit mondott a kapitány, a lényeg, hogy továbbjutottunk. Ami a továbbiakat illeti, meccsről meccsre megyünk, nem gondolunk még többre, nem is szabad egyelőre.”