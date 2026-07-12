Nemzeti Sportrádió

Thomas Tuchel: A játékkal egyáltalán nem vagyok elégedett, szerencsénk volt...

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.12. 02:33
Thomas Tuchel szerint lehettek volna jobbak is (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Jude Bellingham Thomas Tuchel Norvégia
Mint ismert, Anglia hosszabbításban győzte le Norvégiát 2–1-re az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjének harmadik mérkőzésén Miamiban, ezzel 2018 után ismét elődöntős! Jöjjenek a meccs utáni nyilatkozatok!

 

„Nagyon megnehezítettük a saját dolgunkat... Összességében boldog vagyok, mert ott vagyunk a négy között, és ez volt a cél, de nem vagyok teljesen elégedett. Sok technikai hibánk volt, nem mindig tartottuk magunkat ahhoz, amit megbeszéltünk. Szerencsénk volt a továbbjutással” – kezdte az angol válogatott szövetségi kapitánya, Thomas Tuchel, akit aztán egy kicsit kihozott a sodrából a riporter. 

„A mentalitással elégedett vagyok, egyáltalán nem azzal volt a probléma, ez egy világbajnoki negyeddöntő, nyilván mindenki odatette magát, de a játék nem volt olyan, mint amit vártunk. A cserék jól szálltak be, Reece James, Djed Spence és Morgan Rogers is felnőtt a feladathoz. Ennél az elődöntőben jobban, sokkal jobban kell játszanunk. Az biztos. Javulnunk kell, de most ünneplünk, aztán van három napunk” – zárta gondolatait a német szakember.

A duplázó Jude Bellingham már boldogabb volt: „A kitartás. Az volt a kulcs. Tudtuk, hogy bármi van, megyünk tovább, mindent beleadunk. Ez az egész keret, az egész stáb, az egész ország győzelme. A cseréket ki kell emelni, sokat tettek hozzá a játékhoz, Morgan Rogersnek is mondtam a gólom előtt, próbálkozzon, így is tett, én meg mentem a kipattanóra. Mindenki, aki pályára lépett, megtette, amit tud, a szívünk is kellett a sikerhez. Nem fontos most, mit mondott a kapitány, a lényeg, hogy továbbjutottunk. Ami a továbbiakat illeti, meccsről meccsre megyünk, nem gondolunk még többre, nem is szabad egyelőre.” 

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Haaland gyengébb meccse ellenére 90 percig közelebb jártak az északiak a továbbjutáshoz, aztán az angolok duplázó sztárja kihasználta Nyland hibáját, s eldöntötte a meccset.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
NORVÉGIA–ANGLIA 1–2 hosszabbítás után  
Miami, Miami Stadion. 64 478 néző. Vezette: Clément Turpin (francia)
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (Aursnes, 60.), Ajer, Heggem (Östigard, 91.), Wolfe (M. Pedersen, 90.) – Ödegaard, Berge, Berg – Sörloth (Bobb, 68.), Haaland (J. Larsen, a hosszabbítás szünetében), Schjelderup (Nusa, 68.). Szövetségi kapitány: Staale Solbakken
ANGLIA: Pickford – Konsa (Rogers, 89.), Stones, Guéhi, O'Reilly (Spence, 86.) – Rice (Eze, a szünetben), Anderson – Madueke (Saka, a szünetben), Jude Bellingham (Burn, 111.), Gordon (R. James, 71.) – Kane. Szövetségi kapitány: Thomas Tuchel
Gólszerző: Schjelderup (36.), ill. Bellingham (45+2., 93.)

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