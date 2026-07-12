Nemzeti Sportrádió

Messi: Ne legyen tiszteletlen! Beszéljen velem tisztelettel!

K. Zs.K. Zs.
2026.07.12. 11:52
Az egyik párbeszéd Lionel Messi és Joao Pinheiro között az Argentína–Svájc vb-negyeddöntőn (Fotó: Getty Images)
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Lionel Messi vb 2026 Joao Pinheiro foci-vb 2026
A közösségi médiában nagyot megy az a felvétel, amely magyar idő szerint vasárnap hajnalban, az Argentína–Svájc labdarúgó-világbajnoki negyeddöntő első félidejének hajrájában készült Lionel Messi és Joao Pinheiro játékvezető konfliktusáról.

„Ne legyen tiszteletlen! Beszéljen velem tisztelettel! Én tisztelettel beszélek önnel” – idézi Lionel Messi szájról leolvasott szavait a Clarín.

Az argentin lap emlékeztet arra, hogy a 42. percben rögzített „beszélgetés” már nem az első (és nem is az utolsó) volt a világklasszis és a portugál játékvezető között a mérkőzésen: míg korábban Messi konkrét ítéletek miatt emelt szót, ezúttal a bánásmódot nehezményezte.

A konfliktusnak alighanem megágyaztak azok az aggodalmak, amelyeknek előzetesen, már a bíróküldés megismerésének pillanataiban hangot adott az argentin sajtó, és amelyek Pinheiro korábbi tévesnek bélyegzett ítéleteiről szóltak. Például szóba került az egyik idei BL-elődöntő visszavágója, amelyen a portugál játékvezető nem ítélt büntetőt honfitársa, a PSG-ben futballozó Joao Neves kezezése után, nagy felháborodást kiváltva a Bayern München köreiben. (Az esetről itt írtunk bővebben.) A lelki hadviselés keretében szó esett arról is, hogy a portugál bíró ezen a világbajnokságon korábban már vezetett mérkőzést Svájcnak, és az ellenfél, Bosznia-Hercegovina soraiból kiállította Tarik Muharemovicot (a svájciak 4–1-re megnyerték a csoportmeccset).

Mint ismert, a magyar idő szerint vasárnap hajnali vb-negyeddöntőn történetesen Svájc került emberhátrányba – ami azt illeti, Breel Embolo kiállítása is megkapta a visszhangot –, és Argentína végül élt a lehetőséggel, a hosszabbításban két gólt szerezve 3–1-re megnyerte a mérkőzést, és bejutott a legjobb négy közé.

Ha játékvezetés és Argentína, akkor érdemes emlékeztetni, hogy ezen a világbajnokságon a címvédő korábbi ellenfelei hivatalos panaszig is eljutottak már a szerintük Messiéknek kedvező bíráskodás miatt: az algériaiak a csapatkapitány szerintük piros lapot érdemlő, de sárgával „elintézett” belépője után fordultak a FIFA-hoz, és még friss élmény az egyiptomiak minapi felháborodása a nyolcaddöntőben tapasztaltak miatt – utóbbi eset után Pierluigi Collina, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség játékvezetői bizottságának elnöke is elérkezettnek látta az időt, hogy reagáljon a kritikákra.

 

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