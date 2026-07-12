Nemzeti Sportrádió

A vb-búcsú következtében felbontották a szenegáli szövetségi kapitány szerződését

K. Zs.K. Zs.
2026.07.12. 12:38
Pape Thiaw a norvégok elleni vb-csoportmeccs előtt (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Pape Thiaw foci-vb 2026 Szenegál
Távoznia kell posztjáról a labdarúgó-világbajnokságon a legjobb 32 között kieső szenegáli labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának: Pape Thiaw és stábja felmentését az afrikai ország szövetsége jelentette be a végrehajtó bizottság hosszúra nyúló szombati ülése után.

Pape Thiaw irányításával a szenegáli csapat a Franciaországgal, Norvégiával és Irakkal alkotott csoportban három ponttal a harmadik helyen végzett, továbbjutott, viszont a világbajnoki nyolcaddöntőbe jutásért rendezett párharcban kétgólos előnyt elherdálva, hosszabbításban 3–2-re kikapott Belgiumtól.

Thiaw 2024 óta volt a szenegáli válogatott szövetségi kapitánya; idén vezetésével az együttes a pályán megnyerte az Afrikai Nemzetek Kupáját, de később elvették a trófeát a csapattól. A házigazda Marokkó elleni finálé rendes játékidejének hosszabbításában Thiaw lehívta a pályáról a játékosait, mivel 0–0-s állásnál előbb csapata gólját érvénytelenítették, majd percekkel később a rivális büntetőhöz jutott. A szenegáliak levonulása miatt 14 percig állt a játék, majd a marokkói Brahim Díaz elhibázta a büntetőt. A hosszabbításban aztán Pape Gueye a kapuba talált, így a szenegáliak történetük második kontinensbajnoki diadalukat aratták.

Az afrikai kontinentális szövetség fegyelmi bizottsága a botrányos meccs miatt utóbb a szakvezetőt 100 ezer dolláros pénzbüntetéssel sújtotta, és öt mérkőzésre eltiltotta. A szenegáli játékosok közül Iliman Ndiaye és Ismaila Sarr kétmeccses eltiltást kapott a játékvezető inzultálásáért, míg az ország szövetségének 615 ezer dollárt kellett fizetnie a csapat és a szenegáli szurkolók viselkedése miatt, de a legsúlyosabb büntetés az volt, hogy a döntőt 3–0-s megállapított eredménnyel Marokkónak adták.

(MTI)

 

vb 2026 Pape Thiaw foci-vb 2026 Szenegál
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