NS-címlapsztori: Afrika futballja a vb-n

A csoportkörben remekeltek, az egyenes kieséses szakaszban viszont jobbára hamar elvéreztek az afrikai válogatottak a labdarúgó-világbajnokságon, úgyhogy továbbra is várat magára a nagy áttörés. Miközben az ottani futball a saját stílus és a modernitás ötvözetének dilemmáival küzd, az is tény, hogy Tunézián kívül a többi kilenc afrikai csapat versenyképes volt.

A vb-negyeddöntőben, Marokkó kiesésével (Franciaországtól 2–0-s vereség) fogytak el az afrikai csapatok, amelyeket illetően már több mint három évtizede ugyanarra a kérdésre keressük a választ: mikor jut el Afrika oda, hogy ne csak epizodikus sikerekkel, hanem tartós jelenléttel legyen részese a világbajnokság utolsó szakaszának?