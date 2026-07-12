Nemzeti Sportrádió

NS-címlapsztori: Afrika futballja a vb-n

T. Z.T. Z.
2026.07.12. 15:09
Az egyiptomiak világsztárja, Mohamed Szalah (Fotó: Getty Images)
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A csoportkörben remekeltek, az egyenes kieséses szakaszban viszont jobbára hamar elvéreztek az afrikai válogatottak a labdarúgó-világbajnokságon, úgyhogy továbbra is várat magára a nagy áttörés. Miközben az ottani futball a saját stílus és a modernitás ötvözetének dilemmáival küzd, az is tény, hogy Tunézián kívül a többi kilenc afrikai csapat versenyképes volt.

A vb-negyeddöntőben, Marokkó kiesésével (Franciaországtól 2–0-s vereség) fogytak el az afrikai csapatok, amelyeket illetően már több mint három évtizede ugyanarra a kérdésre keressük a választ: mikor jut el Afrika oda, hogy ne csak epizodikus sikerekkel, hanem tartós jelenléttel legyen részese a világbajnokság utolsó szakaszának?

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NS-ELEMZÉS. Fókuszban egy hatalmas kontinens válogatottjainak szereplése.

 

 

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