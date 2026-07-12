Nemzeti Sportrádió

Jude Bellingham a mamájának is köszönheti, hogy ott lehet a vb-elődöntőben?

K. T.K. T.
2026.07.12. 15:36
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Bellingham a mamának is köszönetet mondhat (Fotó: Getty)
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foci vb 2026 Jude Bellingham Norvégia Anglia
Az angolok középpályásának édesanyja fontos tanácsokkal látta el a kisfiát. Jude Bellingham mindent betartott, sőt két gólt is rúgott a norvég kapuba.

Az angolok középpályása megfogadta édesanyja tanácsát, így ott lehet a pályán az argentinok elleni elődöntőben. Újságírói kérdésére árulta el a Norvégia elleni negyeddöntő hőse, Jude Bellingham, hogy az anyukája határozottan figyelmeztette, „viselkedjen rendesen” a pályán, nehogy újabb sárga lap miatt kihagyja a világbajnoki elődöntőt: „Egész héten azt hajtogatta, hogy figyeljek oda a beszédemre, a szerelésekre, az arcomra, az érzelmeimre. Igen, egy héten keresztül arra buzdított, hogy legyek óvatos, és ne kapjak lapot!”

A két góljának köszönhetően a meccs emberének megválasztott klasszis elmondta, az édesanyja a lelkére kötötte, figyeljen oda a szájára, hogy mit mond, és persze a szerelési kísérletekre is. A középpályás megfogadta a mama tanácsait, így készülhet Lionel Messiék ellen!

 

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„Kedves gesztus volt a részéről… Szép tőle, hogy időt szakított erre, jólesett.”

 

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