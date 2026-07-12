Jude Bellingham a mamájának is köszönheti, hogy ott lehet a vb-elődöntőben?
Az angolok középpályása megfogadta édesanyja tanácsát, így ott lehet a pályán az argentinok elleni elődöntőben. Újságírói kérdésére árulta el a Norvégia elleni negyeddöntő hőse, Jude Bellingham, hogy az anyukája határozottan figyelmeztette, „viselkedjen rendesen” a pályán, nehogy újabb sárga lap miatt kihagyja a világbajnoki elődöntőt: „Egész héten azt hajtogatta, hogy figyeljek oda a beszédemre, a szerelésekre, az arcomra, az érzelmeimre. Igen, egy héten keresztül arra buzdított, hogy legyek óvatos, és ne kapjak lapot!”
A két góljának köszönhetően a meccs emberének megválasztott klasszis elmondta, az édesanyja a lelkére kötötte, figyeljen oda a szájára, hogy mit mond, és persze a szerelési kísérletekre is. A középpályás megfogadta a mama tanácsait, így készülhet Lionel Messiék ellen!