MotoGP: Marc Márquez mindent vitt a Sachsenringen, Bezzecchi már csak 4. a pontversenyben

A szombati sprintfutamon is diadalmaskodó 33 éves klasszis a pole pozícióból rajtolva győzött, bár a futam elején öccse, Álex megszorongatta. Ifjabbik Márquez aztán a 10. körben bukott és kiesett, innentől pedig rutinos bátyja már nem engedte ki a kezéből a sikert, amely pályafutása során már a 10. volt a Chemnitz közelében elhelyezkedő pályán.

Márquez mögött a két Trackhouse-Apriliát terelgető motoros ért célba másodikként és harmadikként: Ogura Ai a hajrában megelőzte csapattársát, Raúl Fernándezt, így második lett, egyúttal 2002 óta ő az első japán, aki egymás után három GP-n is dobogón végzett. Ogura a pontversenyben feljött a második helyre Jorge Martín mögé, míg a harmadik Márquez. A szombati időmérőn kulcscsonttörést szenvedő Marco Bezzecchi a németországi futamok kihagyása miatt már csak a negyedik helyen áll.