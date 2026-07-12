Nemzeti Sportrádió

MotoGP: Marc Márquez mindent vitt a Sachsenringen, Bezzecchi már csak 4. a pontversenyben

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.12. 16:21
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Ezen a héten is Marc Márquez volt a Sachsenring királya (Fotó: AFP)
Címkék
Ogura Ai Marc Márquez MotoGP Marco Bezzecchi Sachsenring
A címvédő és a kategóriában hétszeres világbajnok Marc Márquez, a Ducati spanyol versenyzője nyerte meg a gyorsaságimotoros-vb Sachsenringen rendezett Német Nagydíját vasárnap, és ezzel a sikerrel közelített az összetettben éllovas Jorge Martínra.

A szombati sprintfutamon is diadalmaskodó 33 éves klasszis a pole pozícióból rajtolva győzött, bár a futam elején öccse, Álex megszorongatta. Ifjabbik Márquez aztán a 10. körben bukott és kiesett, innentől pedig rutinos bátyja már nem engedte ki a kezéből a sikert, amely pályafutása során már a 10. volt a Chemnitz közelében elhelyezkedő pályán.

Márquez mögött a két Trackhouse-Apriliát terelgető motoros ért célba másodikként és harmadikként: Ogura Ai a hajrában megelőzte csapattársát, Raúl Fernándezt, így második lett, egyúttal 2002 óta ő az első japán, aki egymás után három GP-n is dobogón végzett. Ogura a pontversenyben feljött a második helyre Jorge Martín mögé, míg a harmadik Márquez. A szombati időmérőn kulcscsonttörést szenvedő Marco Bezzecchi a németországi futamok kihagyása miatt már csak a negyedik helyen áll.

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A 27 éves versenyző második helyen áll a vb-pontversenyben, a hátránya hét pont spanyol csapattársa, Jorge Martín mögött.

A vb-pontversenyt vezető Martín a gyári Apriliával ötödikként zárt, negyedikként pedig a KTM tehetsége, Pedro Acosta végzett.

Közel egy hónapos nyári szünet után augusztus 9-én Silverstone-ban folytatódik a vb.

GYORSASÁGIMOTOROS-VB
NÉMET NAGYDÍJ, SACHSENRING
MotoGP (30 kör, 110.130 km)
1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 40:53.148 perc
2. Ogura Ai (japán, Trackhouse-Aprilia) 1.996 másodperc hátrány
3. Raúl Fernández (spanyol, Trackhouse-Aprilia) 5.104 mp h.
4. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 7.684 mp h.
5. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 11.372 mp h.
6. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 11.495 mp h.
A vb állása 11 futam után (még 11 van hátra): 1. Martín 208 pont, 2. Ogura 194, 3. M. Márquez 190

Moto2 (25 kör, 91.775 km)
1. Iván Ortola (spanyol, Kalex) 35:00.119
2. Daniel Holgado (spanyol, Kalex) 0.614 mp h.
3. Izan Guevara (spanyol, Boscoscuro) 3.229 mp h.
Az állás: 1. Manuel González (spanyol, Kalex) 195.5 pont, 2. Guevara 144, 3. Senna Agius (ausztrál, Kalex) 136

Moto3 (23 kör, 84.433 km)
1. Brian Uriarte (spanyol, KTM) 33:02.694 perc
2. Maximo Quiles (spanyol, KTM) 0.063 mp h.
3. Matteo Bertelle (olasz, KTM) 5.053 mp h.
Az állás: 1. Quiles 231 pont, 2. Uriarte 127, 3. Álvaro Carpe (spanyol, KTM) 126
 

Ogura Ai Marc Márquez MotoGP Marco Bezzecchi Sachsenring
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