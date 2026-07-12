Nemzeti Sportrádió

A Real Madrid megdöntötte a Honvéd, a Bayern és a PSG vb-gólrekordját

K. Zs.K. Zs.
2026.07.12. 13:06
A rekordot felállító madridiak klubjuk mezében (balról): Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Arda Güler és Jude Bellingham (Fotó: Getty Images)
Címkék
Real Madrid vb 2026 foci-vb 2026
Az angol Jude Bellingham negyeddöntőben lőtt duplája nyomán a Real Madrid futballistái már 19 gólnál tartanak az idei labdarúgó-világbajnokságon, ezzel pedig megdöntötték a Bp. Honvéd, a Bayern München és a Paris Saint-Germain gólcsúcsát.

A madridiak képviseletében a francia Kylian Mbappé nyolc, Jude Bellingham hat gólnál tart az idei világbajnokságon – és még mindketten gyarapíthatják gyűjteményüket –, míg a brazil Vinícius Jr. négyszer, a török Arda Güler egyszer talált be a kapuba.

A korábbi rekordot három klub tartotta: 1954-ben a Bp. Honvédból beválogatott, a tornán gólkirályi címet szerző Kocsis Sándor 11-szer, míg Puskás Ferenc négyszer, Czibor Zoltán háromszor talált  kapuba. Az ezüstérmes Aranycsapat játékosainak csupán öt mérkőzésen felállított 18 gólos rekordját hatvan évig nem tudták megismételni.

Aztán a 2014-es világbajnokságon, amelyen már 32 csapat vett részt, és értelemszerűen emelkedett a meccsszám, a Bayern München játékosai is összehoztak 18-at: Thomas Müller öt, a holland Arjen Robben és a svájci Xherdan Shaqiri három-három, Mario Götze, Toni Kroos és a horvát Mario Mandzukic két-két, az amerikai Julian Green pedig egy gólt szerzett.

A 2022-es katari vb-n a PSG futballistái ismételték meg a bravúrt: az akkor még a párizsiak kötelékében futballozó Mbappé nyolc, az argentin Lionel Messi hét, a brazil Neymar két, míg a spanyol Carlos Soler egy gólt szerzett.

 

Real Madrid vb 2026 foci-vb 2026
Legfrissebb hírek

Afrika futballja 2026 nyarán: a csodán innen, de a varázslaton túl

Foci vb 2026
4 perce

Az Optánál továbbra is Franciaország a vb legnagyobb esélyese

Foci vb 2026
32 perce

Neymar nem sokkal a kiesés után már a WSOP-n pókerezett – videó

Foci vb 2026
45 perce

A vb-búcsú következtében felbontották a szenegáli szövetségi kapitány szerződését

Foci vb 2026
50 perce

„Ostoba és idegesítő” – ezért nem evezett a norvég szurkoló

Foci vb 2026
1 órája

Messi: Ne legyen tiszteletlen! Beszéljen velem tisztelettel!

Foci vb 2026
1 órája

Tuchel: A játékkal egyáltalán nem vagyok elégedett, szerencsénk volt; Bellingham reagált a kritikára

Foci vb 2026
1 órája

Így ugráltak, énekeltek az argentinok az öltözőben a svájciak legyőzése után

Foci vb 2026
2 órája
Ezek is érdekelhetik