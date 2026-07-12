A Real Madrid megdöntötte a Honvéd, a Bayern és a PSG vb-gólrekordját

A madridiak képviseletében a francia Kylian Mbappé nyolc, Jude Bellingham hat gólnál tart az idei világbajnokságon – és még mindketten gyarapíthatják gyűjteményüket –, míg a brazil Vinícius Jr. négyszer, a török Arda Güler egyszer talált be a kapuba.

A korábbi rekordot három klub tartotta: 1954-ben a Bp. Honvédból beválogatott, a tornán gólkirályi címet szerző Kocsis Sándor 11-szer, míg Puskás Ferenc négyszer, Czibor Zoltán háromszor talált kapuba. Az ezüstérmes Aranycsapat játékosainak csupán öt mérkőzésen felállított 18 gólos rekordját hatvan évig nem tudták megismételni.

Aztán a 2014-es világbajnokságon, amelyen már 32 csapat vett részt, és értelemszerűen emelkedett a meccsszám, a Bayern München játékosai is összehoztak 18-at: Thomas Müller öt, a holland Arjen Robben és a svájci Xherdan Shaqiri három-három, Mario Götze, Toni Kroos és a horvát Mario Mandzukic két-két, az amerikai Julian Green pedig egy gólt szerzett.

A 2022-es katari vb-n a PSG futballistái ismételték meg a bravúrt: az akkor még a párizsiak kötelékében futballozó Mbappé nyolc, az argentin Lionel Messi hét, a brazil Neymar két, míg a spanyol Carlos Soler egy gólt szerzett.