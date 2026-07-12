Az Optánál továbbra is Franciaország a vb legnagyobb esélyese

A magyar idő szerint vasárnap hajnalban zárult negyeddöntős szakaszt követően közzétett elemzés 33.81 százalékosra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Jövőbeli ellenfele, az Európa-bajnok Spanyolország végső sikerének valószínűségét 24.16 százalékra taksálta a komputer, míg Angliáét 21.97, a címvédő Argentínáét pedig 20.06 százalékban adta meg.

A negyeddöntős rajt előtt a „jósgépnél” a franciáknak 28.89 százalék volt az esélyük a végső győzelemre, a csoportkörös zárás után ennek esélye 18.66, a nyolcaddöntős folytatás előtt pedig 27.62 százalékra nőtt.

A vb kezdete előtt az Opta Spanyolországot tartotta a fő favoritnak. A francia–spanyol elődöntőt kedden, az argentin–angolt pedig szerdán játsszák.