Nemzeti Sportrádió

Az Optánál továbbra is Franciaország a vb legnagyobb esélyese

2026.07.12. 12:56
A szuperszámítógép továbbra is a franciákat helyezi az első helyre (Fotó: AFP)
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A statisztikai elemzéssel foglalkozó brit Opta cég szuperszámítógépe az elődöntők előtt is a francia futballválogatottat tartja az első számú favoritnak a világbajnokság megnyerésére.

 

A magyar idő szerint vasárnap hajnalban zárult negyeddöntős szakaszt követően közzétett elemzés 33.81 százalékosra becsüli Franciaország győzelmi esélyeit. Jövőbeli ellenfele, az Európa-bajnok Spanyolország végső sikerének valószínűségét 24.16 százalékra taksálta a komputer, míg Angliáét 21.97, a címvédő Argentínáét pedig 20.06 százalékban adta meg.

A negyeddöntős rajt előtt a „jósgépnél” a franciáknak 28.89 százalék volt az esélyük a végső győzelemre, a csoportkörös zárás után ennek esélye 18.66, a nyolcaddöntős folytatás előtt pedig 27.62 százalékra nőtt.

A vb kezdete előtt az Opta Spanyolországot tartotta a fő favoritnak. A francia–spanyol elődöntőt kedden, az argentin–angolt pedig szerdán játsszák.

AZ ELŐDÖNTŐ PROGRAMJA 
Július 14., kedd, 21.00
Dallas, Dallas Stadion		Franciaország–Spanyolország
Július 15., szerda, 21.00
Atlanta, Atlanta Stadion		Anglia–Argentína

 

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