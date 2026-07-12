Nemzeti Sportrádió

„Ostoba és idegesítő” – ezért nem evezett a norvég szurkoló

P. K.P. K.
2026.07.12. 12:20
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A nem evező norvég: Emil Lappen (alulról a harmadik sorban, balról az ötödik)
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A napokban bejárta a nemzetközi sajtót az a kép, amelyen a norvég szurkolótábor a brazilok legyőzése során bemutatja a labdarúgó-vb-n híressé váló evezős szurkolást, amelyben a tömegből egyetlen drukker nem vett részt – Emil Lappen a Sky kérdésére azóta meg is indokolta a döntését.

 

„Egyszerűen ostobának és idegesítőnek tartom. Ezért nem vettem részt benne” – indokolta a Skynak Emil Lappen, hogy egyedüliként a norvég tömegből, miért nem vett részt az „evezős szurkolásban” a brazilok elleni meccsen.

Lappen azt is hozzátette, hogy a szurkoláshoz kapcsolódó „Ro, ro, ro” című dal szövege is téves, mert a vikingek óceánt átszelő evezéséről szól, ami hamis történet.

„A vikingek folyókon és hasonló vizeken eveztek fölfelé, de az Atlanti-óceánon átvitorláztak, nem pedig eveztek” – mondta a szurkoló.

Lappennek azonban a jövőben már nem kell aggódnia azon a világbajnokság alatt, hogy kilóg a sorból, amiért nem vesz részt az evezős szurkolásban, Norvégia ugyanis a szombati játéknapon, az angoloktól hosszabbításban elszenvedett 2–1-es vereséggel befejezte a szereplését.

 

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