„Ostoba és idegesítő” – ezért nem evezett a norvég szurkoló

„Egyszerűen ostobának és idegesítőnek tartom. Ezért nem vettem részt benne” – indokolta a Skynak Emil Lappen, hogy egyedüliként a norvég tömegből, miért nem vett részt az „evezős szurkolásban” a brazilok elleni meccsen.

Lappen azt is hozzátette, hogy a szurkoláshoz kapcsolódó „Ro, ro, ro” című dal szövege is téves, mert a vikingek óceánt átszelő evezéséről szól, ami hamis történet.

„A vikingek folyókon és hasonló vizeken eveztek fölfelé, de az Atlanti-óceánon átvitorláztak, nem pedig eveztek” – mondta a szurkoló.

Lappennek azonban a jövőben már nem kell aggódnia azon a világbajnokság alatt, hogy kilóg a sorból, amiért nem vesz részt az evezős szurkolásban, Norvégia ugyanis a szombati játéknapon, az angoloktól hosszabbításban elszenvedett 2–1-es vereséggel befejezte a szereplését.