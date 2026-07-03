Vb 2026, a legjobb 16 közé jutásért: Portugália–Horvátország 0–0

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
PORTUGÁLIA–HORVÁTORSZÁG 0–0 – élőben az NSO-n!
Toronto, Toronto Stadion, 1 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Espen Eskas (norvég)
PORTUGÁLIA: Diogo Costa – Cancelo, Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha – Pedro Neto, B. Fernandes, R. Leao – C. Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
A kispadon: Sá, Rui Silva (kapusok), T. Araújo, Semedo, M. Nunes, Goncalo Inácio, Dalot, Trincao, B. Silva, Guedes, R. Neves, S. Costa, G. Ramos, F. Conceicao, Félix
HORVÁTORSZÁG: Livakovic – Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic – Modric, Kovacic – Vlasic, P. Sucic, Baturina – Budimir. Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic
A kispadon: Pandur, Kotarski (kapusok), Gvardiol, Caleta-Car, Vuskovic, Erlic, Moro, Mario Pasalic, Marco Pasalic, Fruk, L. Sucic, Jakic, Kramaric, Matanovic, Musa
A PORTUGÁL VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Diogo Costa (FC Porto), 12 José Sá (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 22 Rui Silva (Sporting CP)
Védők: 5 Diogo Dalot (Manchester United – Anglia), 6 Matheus Nunes (Manchester City – Anglia), 2 Nélson Semedo (Fenerbahce – Törökország), 20 Joao Cancelo (Al-Hilal – Szaúd-Arábia/FC Barcelona – Spanyolország), 25 Nuno Mendes (Paris Saint-Germain – Franciaország), 14 Goncalo Inácio (Sporting CP), 13 Renato Veiga (Villarreal – Spanyolország), 3 Rúben Dias (Manchester City – Anglia), 4 Tomás Araújo (Benfica)
Középpályások: 21 Rúben Neves (Al-Hilal – Szaúd-Arábia), 24 Samuel Costa (Mallorca – Spanyolország), 15 Joao Neves (Paris Saint-Germain – Franciaország), 23 Vitinha (Paris Saint-Germain – Franciaország), 8 Bruno Fernandes (Manchester United – Anglia), 10 Bernardo Silva (Manchester City – Anglia)
Támadók: 11 Joao Félix (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 16 Francisco Trincao (Sporting CP), 26 Francisco Conceicao (Juventus – Olaszország), 18 Pedro Neto (Chelsea FC – Anglia), 17 Rafael Leao (AC Milan – Olaszország), 19 Goncalo Guedes (Real Sociedad – Spanyolország), 9 Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain – Franciaország), 7 Cristiano Ronaldo (Al-Naszr – Szaúd-Arábia)
Szövetségi kapitány: Roberto Martínez (spanyol)
A HORVÁT VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), 23 Dominik Kotarski (Köbenhavn – Dánia), 12 Ivor Pandur (Hull City – Anglia)
Védők: 4 Josko Gvardiol (Manchester City – Anglia), 5 Duje Caleta-Car (Real Sociedad – Spanyolország), 6 Josip Sutalo (Ajax – Hollandia), 2 Josip Stanisic (Bayern München – Németország), 3 Marin Pongracic (Fiorentina – Olaszország), 25 Martin Erlic (Midtjylland – Dánia), 22 Luka Vuskovic (Hamburger SV – Németország)
Középpályások: 10 Luka Modric (AC Milan – Olaszország), 8 Mateo Kovacic (Manchester City – Anglia), 15 Mario Pasalic (Atalanta – Olaszország), 13 Nikola Vlasic (Torino – Olaszország), 21 Luka Sucic (Real Sociedad – Spanyolország), 16 Martin Baturina (Como – Olaszország), 18 Kristijan Jakic (Augsburg – Németország), 17 Petar Sucic (Internazionale – Olaszország), 7 Nikola Moro (Bologna – Olaszország), 19 Toni Fruk (Rijeka)
Támadók: 14 Ivan Perisic (PSV – Hollandia), 9 Andrej Kramaric (Hoffenheim – Németország), 11 Ante Budimir (Osasuna – Spanyolország), 24 Marco Pasalic (Orlando City – Egyesült Államok), 26 Petar Musa (Dallas – Egyesült Államok), 20 Igor Matanovic (Freiburg – Németország)
Szövetségi kapitány: Zlatko Dalic