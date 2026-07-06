Nemzeti Sportrádió

Wimbledon: ukrán siker a női torna első hétfői meccsén, cseh győzelem az utolsón

2026.07.06. 19:30
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Marta Kosztyuk két szettben nyert (Fotó: Getty Images)
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Wimbledon Ashlyn Krueger Marta Kosztyuk 2026
Bár az első és a második játszmában is brékelt Marta Kosztyuk ellen a világranglista 102. helyén álló Ashlyn Krueger, a 19 éves, 12. helyen kiemelt ukrán teniszező viszonylag simán jutott a negyeddöntőbe a wimbledoni füves pályás Grand Slam-tornán. Később csatlakozott hozzá Elise Mertens, Jasmine Paolini és Linda Nosková is.

A világranglista 102. helyezettjével, Ashlyn Kruegerrel nézett farkasszemet az első hétfői wimbledoni nyolcaddöntőben a verseny 12. kiemeltje, Marta Kosztyuk. Az ukrán teniszező nem pazarolta az időt, az első felvonásban a harmadik és az ötödik játékban is brékelt, és noha ő is elvesztett egy adogatójátékot, negyedik játszmalabdáját értékesítve „szakaszgyőzelmet” aratott. A második szettben az elején kifejezetten jól adogató amerikai 3:2-es vezetésénél brékelőnybe került, ám az ukrán tehetség azonnal visszavágott, majd elnyerte Krueger következő adogatójátékát is, és végül egy újabb 6:4-gyel övé lett a meccs, ezzel visszavágott a 2025 januárjában, Adelaide-ben elszenvedett háromszettes vereségért.

Hasonló eredménnyel végződött a két kiemelt, Elise Mertens (25.) és Marie Bouzková (21.) mérkőzése is. Az első játszmában a cseh versenyző háromszor, a belga kétszer vesztette el a saját szervagémjét – ez döntött az előbbi javára. A felek a második etap elején sem koncentráltak sokkal jobban, Mertens volt, aki a negyedik játékban először hozta a saját szervagémjét. Mivel innen már mindketten megbízhatóbban szerváltak, a belga hölgy ezt a szettet is behúzta – ugyancsak 6:4-re. Elise Mertens a negyeddöntőbe jutott, kettejük párharcában pedig 2–1-re vezet.

A tavalyi Roland Garros-bajnok, Jasmine Paolini 2:1-nél brékelte az Iga Swiateket is búcsúztató Alexandra Ealát, és 5:3-nál a szettért adogathatott, ám a 29. helyen kiemelt Fülöp-szigeteki teniszező kihasználta a harmadik bréklabdáját. A 13. kiemelt olasz játékos ennek ellenére behúzta a játszmát, ugyanis a következő gémben élt az első szettlabdájával. A 21 éves Eala a második játszmában kétszer tudott brékelni, a saját szervagémjét pedig csak egyszer veszítette el, köszönhetően annak, hogy 50-ről 63 százalékra javult a beütött első szerváinak aránya. A döntő szettben 4:3-ig bréklabda sem volt, ekkor Paolini kihasználta a második lehetőségét, a következő gémben pedig az első meccslabdájával is élt, így 2 óra 23 perc alatt továbbjutott.

Az utolsó nyolcaddöntős meccsen Linda Noskovának egy bréklabdája volt az első játszmában, de így is megnyerte a szettet. A tavalyi Australian Open-győztes Madison Keysnek is csak kettő volt, de ő egyiket sem tudta kihasználni, majd a saját adogatójátékát a legrosszabbkor, 4:5-ös hátrányban veszítette el. A második felvonást a cseh játékos 3:0-val indította, ám az amerikai teniszező az ötödik gémben a negyedik bréklabdájával már élni tudott, és elvitte tie-breakig a szettet, ott viszont már 0–4-ről nem tudott visszakapaszkodni. Nosková 1 óra 34 perc alatt nyert, és pályafutása során másodszor játszhat negyeddöntőt Grand Slam-tornán (2024-ben Melbourne-ben járt a nyolc között).

2007 óta először fordul elő Wimbledonban, hogy a női egyes negyeddöntőjében mindegyik játékos kiemelt.

WIMBLEDONI TENISZBAJNOKSÁG, LONDON (64.2 millió font, fű)
NYOLCADDÖNTŐ
NŐI EGYES
Kosztyuk (ukrán, 12.)–Krueger (amerikai) 6:4, 6:4
Mertens (belga, 25.)–Bouzková (cseh, 21.) 6:4, 6:4
Paolini (olasz, 13.)–Eala (Fülöp-szigeteki, 29.) 6:4, 4:6, 6:3
Nosková (cseh, 9.)–Keys (amerikai, 26.) 6:4, 7:6 (7–2)

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Oszaka (japán, 14.)–Muchová (cseh, 10.)
Pegula (amerikai, 4.)–Gauff (amerikai, 7.)
Kosztyuk (ukrán, 12.)–Paolini (olasz, 13.)
Nosková (cseh, 9.)–Mertens (belga, 25.)

 

Wimbledon Ashlyn Krueger Marta Kosztyuk 2026
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