Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo és Yamal is kezd a portugál–spanyol rangadón – íme, a kezdőcsapatok

T. Z.T. Z.
2026.07.06. 19:50
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Fotó: Getty Images
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Portugália foci vb 2026 vb 2026 Spanyolország
A portugál és a spanyol labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya is kihirdette kezdőcsapatát a magyar idő szerint 21 órakor kezdődő világbajnoki nyolcaddöntőre.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Dallas, Dallas Stadion, 21 óra (Tv: M4 Sport). V: Anthony Taylor (angol)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo, Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes – J. Neves, Vitinha – P. Neto, B. Fernandes, Joao Félix – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
A kispadon: J. Sá, Rui Silva (kapusok), M. Nunes, Goncalo Inácio, Dalot, T. Araújo, Semedo, B. Silva, Guedes, Trincao, R. Neves, Samú Costa, Conceicao, G. Ramos, R. Leao
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri, Dani Olmo – Yamal, Baena, Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A kispadon: Raya, J. García (kapusok), E. García, M. Llorente, Pubill, Grimaldo, Fabián Ruiz, Zubimendi, Borja Iglesias, Merino, N. Williams, Gavi, Ferran Torres, V. Munoz, Y. Pino

 

Portugália foci vb 2026 vb 2026 Spanyolország
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