Véget ért az ünneplés közben megsérülő Jordan Henderson vb-je

Henderson nem játszott a társházigazda ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen magyar idő szerint hétfő hajnalban, de a továbbjutást ő is meg akarta ünnepelni, csakhogy amikor átugrott egy reklámtáblát, a lába beleakadt, a keze lecsúszott, és olyan rosszul esett, hogy eltört az alkarja.

Az angol szövetség hétfőn közölte, hogy a Brentford 36 játékosát – akit elsősorban azért válogatott be Thomas Tuchel szövetségi kapitány, mert nagyon jó vezére a csapatnak a pályán kívül – az eset óta egy mexikói kórházban ápolják, meg kell műteni, így a július 19-ig tartó tornán már biztosan nem léphet pályára, akármeddig is jut el a szigetországi válogatott.

Henderson a mérkőzésen sárga lapot is kapott a kispad melletti fegyelmezetlenségéért.