Nemzeti Sportrádió

Véget ért az ünneplés közben megsérülő Jordan Henderson vb-je

I. SZ.I. SZ.
2026.07.06. 19:48
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Jordan Henderson rendkívül balszerencsés volt a Mexikó elleni győzelem ünneplésekor (Fotó: Getty Images)
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Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Jordan Henderson
Súlyos karsérülése miatt műtétre szorul, így már nem léphet pályára a világbajnokságon Jordan Henderson, az angol válogatott középpályása, aki a Mexikó elleni nyolcaddöntő megnyerése után sérült meg.

Henderson nem játszott a társházigazda ellen 3–2-re megnyert mérkőzésen magyar idő szerint hétfő hajnalban, de a továbbjutást ő is meg akarta ünnepelni, csakhogy amikor átugrott egy reklámtáblát, a lába beleakadt, a keze lecsúszott, és olyan rosszul esett, hogy eltört az alkarja.

Az angol szövetség hétfőn közölte, hogy a Brentford 36 játékosát – akit elsősorban azért válogatott be Thomas Tuchel szövetségi kapitány, mert nagyon jó vezére a csapatnak a pályán kívül – az eset óta egy mexikói kórházban ápolják, meg kell műteni, így a július 19-ig tartó tornán már biztosan nem léphet pályára, akármeddig is jut el a szigetországi válogatott.

Henderson a mérkőzésen sárga lapot is kapott a kispad melletti fegyelmezetlenségéért.

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Videó: ünneplés közben szenvedett súlyosnak tűnő sérülést az angolok középpályása

Jordan Henderson leesett egy reklámtábláról az angolok Mexikó elleni győzelme után.

 

Anglia vb 2026 vb-hírfolyam Jordan Henderson
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