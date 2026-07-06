Nemzeti Sportrádió

A belgák elleni győzelemmel zárta a vb-selejtező első csoportkörét a magyar férfi kosárlabda-válogatott

2026.07.06. 19:54
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Váradi Benedek (jobbra) és társai 15 ponttal nyertek (Fotó: Dömötör Csaba)
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A már biztos továbbjutó magyar férfi kosárlabda-válogatott 85–70-re felülmúlta Székesfehérváron a belgákat, így győzelemmel zárta a világbajnoki selejtező első csoportkörét.

Ez az este más volt…

Nyugodtan kijelenthető, hogy az elmúlt másfél évtized két legmeghatározóbb magyar kosárlabdázója, Hanga Ádám és Vojvoda Dávid búcsúzott, no egyikük sem hagyja még abba a játékot, a válogatottban viszont nem szerepelnek többet. Mindketten két Európa-bajnokságon léptek pályára, óriási csatákat vívtak, ezzel egy korszak zárul le a nemzeti csapat életében.

Egy másik viszont nagyon is folytatódik, hiszen Gasper Okorn csapata már biztos továbbjutóként léphetett pályára a kvartett negyedik helyén záró, és így immár tét nélkül pályára lépő belgák ellen az impozáns székesfehérvári MET Arénában. A létesítmény a Hydro Fehérvár AV19 állandó csarnoka, de nemcsak a hokinak adhat kényelmes otthont, ezt most a kosárlabdázók is kiélvezhették. Ráadásul majdnem ötezer néző látogatott ki erre a találkozóra, ami a mieink számára még fontos volt, hiszen plusz egy győzelmet lehetett vinni a selejtezősorozat második – nekünk az előselejtezőkkel együtt harmadik – körébe. Perl Zoltánék a pályán nyugodt arccal melegítettek, az előtérben Hanga Ádám és Vojvoda Dávid lehet, hogy jobban elfáradt, kígyóztak az autogramra és fotóra váró sorok a búcsúzó klasszisok asztala előtt.

A kezdésre azért mindenki beért, a magyar csapat pedig az első pillanattól kezdve magához ragadta a kezdeményezést. Golomán György zsákolással nyitott, aztán Lukács Norbert, Perl Zoltán és Maronka Zsombor is helyére küldött egy triplát, a vendégek bontások után közeli dobásokkal próbáltak kapaszkodni. Amikor hét ponttal elhúzott a magyar válogatott, időt is kértek a belgák, ami be is jött nekik, mert hiába zsákolt egy hatalmasat Meleg Gergő, az első negyed végére mínusz négyre kapaszkodtak vissza.

A folytatásban még egyértelműbbé vált a helyzet, mindez úgy, hogy Gasper Okorn szövetségi kapitány a 13. percre mind a 12 játékosát pályára küldte. Látványos akciókkal nőtt folyamatosan az előnye a mieinknek, ráadásul eloszlottak a terhek, szépen járt a labda. A vendégek távolról egyáltalán nem találtak be, ezért a fizikai erejüket igyekeztek kamatoztatni a gyűrű közelében, ez a támadólepattanók megszerzésénél is megmutatkozott. A 17. percben Golomán alley oop után zsákolt, majd egy közelit is a helyére tett, és először nőtt tíz fölé a hazai vezetés. A félidőre maradt is a kétszámjegyű különbség, jól játszott a magyar válogatott.

A félidőben Hangát és Vojvodát a pálya mellett is megünnepelhette a közönség, aztán a fehérvári születésű és Alba-nevelés Lukács dobott be két triplát, de jobban ellépni nem sikerült. Két labdaszerzés után aztán Lukács és Somogyi Ádám volt eredményes, 13 pontos hátrányban a belgáknak megint időt kellett kérniük. Ez sem segített, elkaptuk a fonalat, Maronka közelije után a 27. percben tovább nőtt az előnyünk. Csak aztán nálunk támadásban megállt a verkli, a belgák egy 11–0-s rohammal zárták a harmadik negyedet, és megint minden nyílttá vált.

Szerencsére nem remegett meg a magyar csapat, pedig nem volt egyszerű egyensúlyozni a nagy különbséggel elvesztett lepattanócsatát. Somogyi a 35. percben a tizedik gólpasszát adta, és a nehéz pillanatokban mindig akadt valaki, aki egy szép kosárral jelentkezett, Perl Zoltán a hajrában egyenesen parádézott. Sikerült magabiztosan nyerni (85–70), három győzelmet viszünk a következő körbe, amely augusztus végén rajtol – a mieink hatosa a H-csoport első három helyezettjével lesz teljes.

FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
G-CSOPORT, 6. FORDULÓ
MAGYARORSZÁG–BELGIUM 85–70 (23–19, 23–17, 16–21, 23–13)
Részletes jegyzőkönyv később.

A csoport másik meccsén
20.30: Franciaország–Finnország

A csoport állása 
1. Finnország 9 pont
2. Franciaország 9 pont 
3. MAGYARORSZÁG 9 pont
4. Belgium 6 pont
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.

 

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