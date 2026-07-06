A belgák elleni győzelemmel zárta a vb-selejtező első csoportkörét a magyar férfi kosárlabda-válogatott

Ez az este más volt…

Nyugodtan kijelenthető, hogy az elmúlt másfél évtized két legmeghatározóbb magyar kosárlabdázója, Hanga Ádám és Vojvoda Dávid búcsúzott, no egyikük sem hagyja még abba a játékot, a válogatottban viszont nem szerepelnek többet. Mindketten két Európa-bajnokságon léptek pályára, óriási csatákat vívtak, ezzel egy korszak zárul le a nemzeti csapat életében.

Egy másik viszont nagyon is folytatódik, hiszen Gasper Okorn csapata már biztos továbbjutóként léphetett pályára a kvartett negyedik helyén záró, és így immár tét nélkül pályára lépő belgák ellen az impozáns székesfehérvári MET Arénában. A létesítmény a Hydro Fehérvár AV19 állandó csarnoka, de nemcsak a hokinak adhat kényelmes otthont, ezt most a kosárlabdázók is kiélvezhették. Ráadásul majdnem ötezer néző látogatott ki erre a találkozóra, ami a mieink számára még fontos volt, hiszen plusz egy győzelmet lehetett vinni a selejtezősorozat második – nekünk az előselejtezőkkel együtt harmadik – körébe. Perl Zoltánék a pályán nyugodt arccal melegítettek, az előtérben Hanga Ádám és Vojvoda Dávid lehet, hogy jobban elfáradt, kígyóztak az autogramra és fotóra váró sorok a búcsúzó klasszisok asztala előtt.

A kezdésre azért mindenki beért, a magyar csapat pedig az első pillanattól kezdve magához ragadta a kezdeményezést. Golomán György zsákolással nyitott, aztán Lukács Norbert, Perl Zoltán és Maronka Zsombor is helyére küldött egy triplát, a vendégek bontások után közeli dobásokkal próbáltak kapaszkodni. Amikor hét ponttal elhúzott a magyar válogatott, időt is kértek a belgák, ami be is jött nekik, mert hiába zsákolt egy hatalmasat Meleg Gergő, az első negyed végére mínusz négyre kapaszkodtak vissza.

A folytatásban még egyértelműbbé vált a helyzet, mindez úgy, hogy Gasper Okorn szövetségi kapitány a 13. percre mind a 12 játékosát pályára küldte. Látványos akciókkal nőtt folyamatosan az előnye a mieinknek, ráadásul eloszlottak a terhek, szépen járt a labda. A vendégek távolról egyáltalán nem találtak be, ezért a fizikai erejüket igyekeztek kamatoztatni a gyűrű közelében, ez a támadólepattanók megszerzésénél is megmutatkozott. A 17. percben Golomán alley oop után zsákolt, majd egy közelit is a helyére tett, és először nőtt tíz fölé a hazai vezetés. A félidőre maradt is a kétszámjegyű különbség, jól játszott a magyar válogatott.

A félidőben Hangát és Vojvodát a pálya mellett is megünnepelhette a közönség, aztán a fehérvári születésű és Alba-nevelés Lukács dobott be két triplát, de jobban ellépni nem sikerült. Két labdaszerzés után aztán Lukács és Somogyi Ádám volt eredményes, 13 pontos hátrányban a belgáknak megint időt kellett kérniük. Ez sem segített, elkaptuk a fonalat, Maronka közelije után a 27. percben tovább nőtt az előnyünk. Csak aztán nálunk támadásban megállt a verkli, a belgák egy 11–0-s rohammal zárták a harmadik negyedet, és megint minden nyílttá vált.

Szerencsére nem remegett meg a magyar csapat, pedig nem volt egyszerű egyensúlyozni a nagy különbséggel elvesztett lepattanócsatát. Somogyi a 35. percben a tizedik gólpasszát adta, és a nehéz pillanatokban mindig akadt valaki, aki egy szép kosárral jelentkezett, Perl Zoltán a hajrában egyenesen parádézott. Sikerült magabiztosan nyerni (85–70), három győzelmet viszünk a következő körbe, amely augusztus végén rajtol – a mieink hatosa a H-csoport első három helyezettjével lesz teljes.

FÉRFI KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT, 6. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–BELGIUM 85–70 (23–19, 23–17, 16–21, 23–13)

Részletes jegyzőkönyv később.

A csoport másik meccsén

20.30: Franciaország–Finnország

A csoport állása

1. Finnország 9 pont

2. Franciaország 9 pont

3. MAGYARORSZÁG 9 pont

4. Belgium 6 pont

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.