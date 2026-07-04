Szalah elárulta: az utolsó percben döntött a Panenka mellett

Az egyiptomiaknál a csapatkapitány Mohamed Szalah könnyes szemekkel beszélt még a pályán a mérkőzésről, és az általa elvégzett büntetőről is.

„Történelmet írtunk ma. Mondtam a fiúknak a meccs előtt, hogy ez a legnagyobb színpad, amin életük során játszhatnak, úgyhogy egyszerűen csak próbálják élvezni. Ne hagyják, hogy a feszültség, a nyomás elvigye a koncentrációjukat. Ez sikerült, így meg tudtuk nyerni a meccset, aminek nagyon örülök. Ausztráliának most nem volt szerencséje, tizenegyesekkel veszítettek. Tényleg szívből örülök, hogy a győzelemmel történelmet írtunk” – fogalmazott Szalah a továbbjutás kiharcolása után még a gyepen a BBC kamerája előtt, s arra is kérték, beszéljen a tizenegyeséről, amit panenkázva végzett el.

„Azt hiszem, hogy ha valaki így végezhet el egy tizenegyest egy ilyen helyzetben, egy ilyen mérkőzésen, akkor az én vagyok. Nagyobb a tapasztalatom, mint a csapatban a többieknek, szerettem volna önbizalmat adni nekik. Igazság szerint az utolsó percben döntöttem el, hogy így rúgom majd. Ezt kellett csinálnom”.

Az ausztrál szövetségi kapitány Tony Popovic elmondta: megsemmisítőleg hatott rá, hogy csapatával nem tudta kiharcolni a továbbjutást.

„Azt hiszem, megmutattuk a világnak, hogy az ausztrál labdarúgás erős és a válogatott nagyszerű csapatot alkot. Igazán le vagyok sújtva a kiesés miatt. Büszke vagyok a játékosokra, mindenkire, a kihagyott tizenegyeseken, még nem gondolkodtam, hogy őket kellett volna-e kijelölni, vagy sem. Ennek még nincs itt az ideje, de el fog jönni idővel. Ami Mat Ryan becserélést illeti, azt hiszem, az ő tapasztalatával minden hasonló alkalommal egy lehetséges opciót jelent a szétlövésre beküldeni őt. Most úgy alakult, hogy volt még egy cserénk és éltünk ezzel a lehetőséggel” – értékelte a találkozót Popovic.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

AUSZTRÁLIA–EGYIPTOM 1–1 (0–1) – tizenegyesekkel 2–4

Arlington, Dallas Stadion, 70 244 néző. Vezette: Gustavo Tejera (uruguayi)

AUSZTRÁLIA: Beach (Ryan, 119.) – Circati, H. Souttar, Herrington – Bos (Trewin, a szünetben), Irvine, O'Neill (Okon-Engstler, a hosszabbítás előtt), Behich – Metcalfe (Mabil, a hosszabbítás előtt), Volpato (Hrustic, 74.) – Irankunda (Touré, 74.). Szövetségi kapitány: Tony Popovic

EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez (Trézéguet, 80.) – Fathi (Abdelmagid, 67.), Attia (Szaber, 120+1.) – Asur, Szalah, Ziko (Hasszan, 67.) – Marmus (Abdelkarim, a hosszabbítás szünetében). Szövetségi kapitány: Hosszam Haszan

Gólszerző: Hani (55. – öngól), ill. Asur (13.)

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