Szalah és Marmus is ott van az egyiptomi kezdőcsapatban, Irankunda az ausztrál ék

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

AUSZTRÁLIA–EGYIPTOM – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Dallas, Dallas Stadion, 20 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Gustavo Tejera (uruguayi)

AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, H. Souttar, Herrington – Bos, Irvine, O'Neill, Behich – Metcalfe, Volpato – Irankunda. Szövetségi kapitány: Tony Popovic

A kispadon: Ryan, Izzo (kapusok), Degenek, Geria, Burgess, Trewin, Devlin, Okon-Engstler, Hrustic, Mabil, Velupillay, Touré, Yengi

EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Fathi, Attia – Asur, Szalah, Ziko – Marmus. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

A kispadon: El-Senavi, M. Ala, Szoliman (kapusok), Abdelmagid, T. Ala, Donga, Trézéguet, Szaber, Hasszan, Adel, Zizo, Abdelkarim