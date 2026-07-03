Nemzeti Sportrádió

Szalah és Marmus is ott van az egyiptomi kezdőcsapatban, Irankunda az ausztrál ék

M. B.M. B.
2026.07.03. 18:55
Mohamed Szalah (Fotó: Getty Images)
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Kihirdették az Ausztrália–Egyiptom világbajnoki mérkőzés kezdőcsapatait.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
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AUSZTRÁLIA–EGYIPTOM – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Dallas, Dallas Stadion, 20 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Gustavo Tejera (uruguayi)
AUSZTRÁLIA: Beach – Circati, H. Souttar, Herrington – Bos, Irvine, O'Neill, Behich – Metcalfe, Volpato – Irankunda. Szövetségi kapitány: Tony Popovic
A kispadon: Ryan, Izzo (kapusok), Degenek, Geria, Burgess, Trewin, Devlin, Okon-Engstler, Hrustic, Mabil, Velupillay, Touré, Yengi
EGYIPTOM: Sobeir – Hani, Rabia, Ibrahim, Hafez – Fathi, Attia – Asur, Szalah, Ziko – Marmus. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan
A kispadon: El-Senavi, M. Ala, Szoliman (kapusok), Abdelmagid, T. Ala, Donga, Trézéguet, Szaber, Hasszan, Adel, Zizo, Abdelkarim

 

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