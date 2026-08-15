Szalah bemutatkozott, a Trabzonspor döntetlennel hangolt a Fradi elleni El-párharcra
A Trabzonspor 1–1-es döntetlent játszott a Kasimpasa vendégeként a török labdarúgó-élvonal (Süper Lig) nyitó fordulójában szombaton.
A találkozón ugyan a vendég trabzoniak birtokolták többet a labdát, a szünet előtt a vezetést is megszerezték, de a fordulás után tizenegyesből egyenlített a Kasimpasa. A Trabzonspor nagy szerzeménye, Mohamed Szalah az 58. percben állt be, aktívan bontotta az isztambuli védelmet, de gólt nem szerzett (két lövéséből egy sem talált kaput), így maradt a döntetlen a soron következő, Ferencváros elleni El-selejtezős párharc előtt.
A MECCS ÖSSZEFOGLALÓJA
TÖRÖK SÜPER LIG
1. forduló
Kasimpasa–Trabzonspor 1–1 (Benedyczak 55. – 11-esből, ill. Saviolo 43.)
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