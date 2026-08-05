Nemzeti Sportrádió

Videó: tömegek fogadták Szalahot a trabzoni reptéren

M. B.M. B.
2026.08.05. 21:10
Fotó: Getty Images
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Trabzonspor Mohamed Szalah török labdarúgás
Mint ismeretes, a Trabzonsporban folytatja pályafutását Mohemed Szalah. Az egyiptomi klasszist szurkolók tömegei várták a trabzoni repülőtéren.
Mohamed Salah is greeted by several thousand fans as he arrives to Trabzon Airport
by u/50lipaa in soccer
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Szalah megérkezett Trabzonba, célegyenesben a Diomandé-üzlet – ez történt szerdán a transzferpiacon

Görög kapus a Hull Citynél, német vezetőedző ült le a Newcastle kispadjára.

 

Trabzonspor Mohamed Szalah török labdarúgás
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