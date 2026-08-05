Videó: tömegek fogadták Szalahot a trabzoni reptéren
Mint ismeretes, a Trabzonsporban folytatja pályafutását Mohemed Szalah. Az egyiptomi klasszist szurkolók tömegei várták a trabzoni repülőtéren.
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