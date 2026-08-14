Naby Keita az NS-nek: Mohamed Szalah nagyszerű ember, a legjobbakat kívánom neki, de nem most

„Minden mérkőzés nehéz, ez különösen az volt. Otthon csak egy nullára nyertünk, ilyen előnynél pedig bármi megtörténhet akár az utolsó percben is. A kulcs a mentalitásunk volt: mentünk előre, és azok is készen álltak, akik a kispadról szálltak be. Ilyen egy jó csapat, a megfelelő hozzáállás rengeteget számít.”

A Ferencváros következő ellenfele az Európa-liga alapszakaszáért a Trabzonspor lesz. Augusztusban két évre aláírt a török klubhoz Mohamed Szalah, Naby Keita korábbi liverpooli csapattársa, akivel 2019-ben BL-t nyert.

„Mindannyian az Európa-ligában akarunk játszani, ez a célunk. Rendkívül nehéz párharc vár ránk a Trabzonspor ellen, de nincs gond az önbizalmunkkal. Mohamed Szalahhal mindig öröm találkozni, időnként kommunikálunk is egymással az Instagramon. Nagyszerű ember és szenzációs játékos, a legjobbakat kívánom neki – de azt akarom, hogy az én csapatom jusson tovább!"

Mohamed Szalah és Naby Keita (Fotó: Getty Images)

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

NEM BAJNOKI ÁG

GÓRNIK ZABRZE (lengyel)–FERENCVÁROSI TC 1–1 (1–0)

Zabrze, Ernest Pohl Stadion, 23 348 néző. Vezette: Andrea Colombo (Giuseppe Perrotti, Vittorio Di Gioia) – olaszok

ZABRZE: Schulze – Sácek, Janicki, Josema, Janza (Zmrzly, 89.) – Urbanski, Dietz, Paulo Bernardo (Sadílek, 79.) – Peter Federico (Ismaheel, 79.), Prekop, Hlan (Ikia Dimi, 89.). Vezetőedző: Michal Gasparík

FTC: Dibusz – Osváth, Raemaekers, M. Gómez, Cadu (Zohoré 90+2.) – Corbu, Rommens (Nagy Á., 59.) – Zachariassen, Kanikovszki (N. Keita, 59.), Yusuf – Joseph (Kodro, 90+3.). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Urbanski (45. – 11-esből), ill. Sácek (82. – öngól)

Továbbjutott: a Ferencváros, 2–1-es összesítéssel

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!