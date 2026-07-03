Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: megvan a vb-k történetének első duplázója – öngólból

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.07.03. 23:39
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Mohamed Hani (3) másodszor vétett öngólt a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)
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Egyiptom 1–1 után tizenegyesekkel búcsúztatta Ausztráliát, így bejutott a nyolcaddöntőbe a labdarúgó-világbajnokságon. Mutatjuk a mérkőzés legérdekesebb statisztikáit.

Emam Asur szerzett vezetést Ausztrália ellen, ezzel ő lett a harmadik egyiptomi játékos, aki egyetlen világbajnokságon eljutott két gólig. Ez korábban Mohamed Szalahnak (2018) és Abd el-Rahman Favzinak (1934) sikerült – utóbbi labdarúgó a magyar válogatott ellen duplázott.

A második félidőben Mohamed Hani öngóljával egyenlítettek az ausztrálok, így az egyiptomi védő ezen a tornán már másodszor talált a saját kapujába – korábban a Belgium elleni csoportmeccsen (1–1) vétett öngólt. Ezzel Hani lett az első játékos a történelemben, aki világbajnokságon (nem csak egy adott tornán) kétszer is öngólt szerzett – egyes források szerint a bolgár Ivan Vucov az 1966-os tornán szintén két öngólt vétett, azonban csapata második öngólja valójában Ivan Davidov nevéhez fűződik, aki a magyar válogatott ellen talált be a saját kapujába.

Ezen a világbajnokságon már 13 öngól született, ami új rekord. Eddig a csúcsot a 2018-as vb tartotta, azon a tornán 12 alkalommal találtak a saját kapujukba a játékosok.

Patrick Beach 2.65 gólt akadályozott meg, többet, mint bármelyik másik kapus ezen a tornán.

Egyiptom 1934 után játszik majd újra vb-nyolcaddöntőt.

A szétlövést Ausztrália kezdte, és végül kiesett. Világbajnokságon az előző 14 tizenegyespárbajból 12-szer az a csapat veszített, amely az első rúgást végezte, csak Marokkó (Spanyolország ellen) és Horvátország (Brazília) tudott ezzel szembemenni 2022-ben.

 

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