Statisztikák: megvan a vb-k történetének első duplázója – öngólból
Emam Asur szerzett vezetést Ausztrália ellen, ezzel ő lett a harmadik egyiptomi játékos, aki egyetlen világbajnokságon eljutott két gólig. Ez korábban Mohamed Szalahnak (2018) és Abd el-Rahman Favzinak (1934) sikerült – utóbbi labdarúgó a magyar válogatott ellen duplázott.
A második félidőben Mohamed Hani öngóljával egyenlítettek az ausztrálok, így az egyiptomi védő ezen a tornán már másodszor talált a saját kapujába – korábban a Belgium elleni csoportmeccsen (1–1) vétett öngólt. Ezzel Hani lett az első játékos a történelemben, aki világbajnokságon (nem csak egy adott tornán) kétszer is öngólt szerzett – egyes források szerint a bolgár Ivan Vucov az 1966-os tornán szintén két öngólt vétett, azonban csapata második öngólja valójában Ivan Davidov nevéhez fűződik, aki a magyar válogatott ellen talált be a saját kapujába.
Ezen a világbajnokságon már 13 öngól született, ami új rekord. Eddig a csúcsot a 2018-as vb tartotta, azon a tornán 12 alkalommal találtak a saját kapujukba a játékosok.
Patrick Beach 2.65 gólt akadályozott meg, többet, mint bármelyik másik kapus ezen a tornán.
Egyiptom 1934 után játszik majd újra vb-nyolcaddöntőt.
A szétlövést Ausztrália kezdte, és végül kiesett. Világbajnokságon az előző 14 tizenegyespárbajból 12-szer az a csapat veszített, amely az első rúgást végezte, csak Marokkó (Spanyolország ellen) és Horvátország (Brazília) tudott ezzel szembemenni 2022-ben.