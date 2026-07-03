Statisztikák: megvan a vb-k történetének első duplázója – öngólból

Emam Asur szerzett vezetést Ausztrália ellen, ezzel ő lett a harmadik egyiptomi játékos, aki egyetlen világbajnokságon eljutott két gólig. Ez korábban Mohamed Szalahnak (2018) és Abd el-Rahman Favzinak (1934) sikerült – utóbbi labdarúgó a magyar válogatott ellen duplázott.

3 - أصبح إمام عاشور ثالث لاعب مصري @EFA يسجل هدفين في نسخة واحدة من كأس العالم، بعد محمد صلاح في نسخة 2018 وعبد الرحمن فوزي في نسخة 1934. ⚽️⚽️



ولم يسبق لأي لاعب مصري أن سجل أكثر من هدفين في نسخة واحدة من البطولة.



تألق. ✨ pic.twitter.com/dM6wkywEd8 — OptaArabi (@OptaArabi) July 3, 2026

A második félidőben Mohamed Hani öngóljával egyenlítettek az ausztrálok, így az egyiptomi védő ezen a tornán már másodszor talált a saját kapujába – korábban a Belgium elleni csoportmeccsen (1–1) vétett öngólt. Ezzel Hani lett az első játékos a történelemben, aki világbajnokságon (nem csak egy adott tornán) kétszer is öngólt szerzett – egyes források szerint a bolgár Ivan Vucov az 1966-os tornán szintén két öngólt vétett, azonban csapata második öngólja valójában Ivan Davidov nevéhez fűződik, aki a magyar válogatott ellen talált be a saját kapujába.

🚨BREAKING: Mohamed Hany becomes the first player in FIFA World Cup history to score two own goals in a single tournament. 😳 pic.twitter.com/GNlZlPSfjY — Kalshi Sports (@KalshiSports) July 3, 2026

Ezen a világbajnokságon már 13 öngól született, ami új rekord. Eddig a csúcsot a 2018-as vb tartotta, azon a tornán 12 alkalommal találtak a saját kapujukba a játékosok.

Mohamed Hany's own goal to bring Australia level is the 13th of the 2026 World Cup, the most own goals ever in a single edition. pic.twitter.com/UZX5gqnM5R — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 3, 2026

Patrick Beach 2.65 gólt akadályozott meg, többet, mint bármelyik másik kapus ezen a tornán.

2.65 - Australia's Patrick Beach prevented 2.65 goals this FIFA World Cup (2 goals conceded from 4.65 xGOT against), more than any other goalkeeper this tournament.



Lifeguard. pic.twitter.com/3nWFY3NcCt — OptaJohan (@OptaJohan) July 3, 2026

Egyiptom 1934 után játszik majd újra vb-nyolcaddöntőt.

🇪🇬 HISTORY MADE IN STYLE!



🏆 Egypt battle past Australia on penalties and storm into the Round of 16 for the FIRST time since 1934!



🏟️ The Pharaohs are BACK where they belong.



🔥 This is the moment Egyptian football has been waiting for! pic.twitter.com/JsdBzX6Y2p — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) July 3, 2026

A szétlövést Ausztrália kezdte, és végül kiesett. Világbajnokságon az előző 14 tizenegyespárbajból 12-szer az a csapat veszített, amely az első rúgást végezte, csak Marokkó (Spanyolország ellen) és Horvátország (Brazília) tudott ezzel szembemenni 2022-ben.