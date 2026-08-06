Mohamed Szalah két évre írt alá a Trabzonsporhoz – hivatalos
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Trabzonspor a hivatalos oldalán bejelentette, hogy Mohamed Szalah két évre aláírt a csapathoz.
Szalah a klubelnök Ertugrul Dogan társaságában szignózta a papírokat, a szerződése két évre szól.
Az egyiptomi támadót magyar idő szerint 18.30-kor mutatják be a szurkolóknak.
Ha a Ferencváros továbbjut az Európa-liga selejtezőjében a Górnik Zabrze ellen, akkor Szalah akár a zöld-fehérek ellen is pályára léphet az augusztus 20-i első meccsen a playoffkörben.
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