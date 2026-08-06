Nemzeti Sportrádió

Mohamed Szalah két évre írt alá a Trabzonsporhoz – hivatalos

R. P.R. P.
2026.08.06. 14:11
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Fotó: trabzonspor.org.tr
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Törökörszág Trabzonspor Mohamed Szalah
A török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Trabzonspor a hivatalos oldalán bejelentette, hogy Mohamed Szalah két évre aláírt a csapathoz.

Szalah a klubelnök Ertugrul Dogan társaságában szignózta a papírokat, a szerződése két évre szól.

Az egyiptomi támadót magyar idő szerint 18.30-kor mutatják be a szurkolóknak.

Ha a Ferencváros továbbjut az Európa-liga selejtezőjében a Górnik Zabrze ellen, akkor Szalah akár a zöld-fehérek ellen is pályára léphet az augusztus 20-i első meccsen a playoffkörben.

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NS-VÉLEMÉNY. A kérdés persze, ami minden drukkerben ott motoszkál, hogy miért éppen a Trabzonspor.

Videó: tömegek fogadták Szalahot a trabzoni reptéren

Az egyiptomi klasszis a török élvonal legjobban fizetett játékosa lesz.

 

 

Törökörszág Trabzonspor Mohamed Szalah
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