Mohamed Szalah két évre írt alá a Trabzonsporhoz – hivatalos

Szalah a klubelnök Ertugrul Dogan társaságában szignózta a papírokat, a szerződése két évre szól.

Az egyiptomi támadót magyar idő szerint 18.30-kor mutatják be a szurkolóknak.

Ha a Ferencváros továbbjut az Európa-liga selejtezőjében a Górnik Zabrze ellen, akkor Szalah akár a zöld-fehérek ellen is pályára léphet az augusztus 20-i első meccsen a playoffkörben.