Szalah a Besiktasban? Mérget ne vegyünk rá

Yagiz Sabuncuoglu török újságíró röpítette fel az infót, hogy a Besiktas – amely a napokban szerződtette Leandro Trossard-t – megtette első ajánlatát, Mohamed Szalah az egy évre szóló 15 millió eurós fizetési igényéből már engedett is, és ügyvédje megérkezett Isztambulba.

Az átigazolási ügyekben utazó olasz nagyágyú, Fabrizio Romano nem cáfolta a hírt, de péntek esti, Szalah ügynökét, Rami Abbaszt idéző posztjával kétkedésének adott hangot: „Személy szerint nem tudom, hol játszik majd Mohamed a következő idényben. Mit mond ez számodra?”