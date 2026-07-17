Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: a DAC legyőzte a Bolton Wandererst

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
2026.07.17. 20:34
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Balra a Bolton, jobbra a DAC a kezdés előtt (Fotó: D. T.)
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Bolton Wanderers felkészülés DAC
Sikeres főpróbán jutott túl a DAC, amely felkészülési mérkőzésen 2–1-re legyőzte az angol másodosztályú Bolton Wandererst. Csütörtökön a sárga-kékek a Velezs Mosztart fogadják Konferencialiga-meccsen.

A délutáni mérkőzést megelőzően, délelőtt a dunaszerdahelyi játékoskeret egy része zárt kapuk mögött edzőmérkőzést játszott a harmadik ligás Érsekújvár ellen a Mol Akadémián. A hazaiak elmondása alapján, az összecsapás célja az volt, hogy a lehető legtöbb labdarúgó teljes mérkőzésterhelést kapjon. Emiatt Robert Klauss vezetőedző az esti Bolton elleni találkozóra mindössze tizenhat játékost nevezett.

Tuboly Máté a délelőtti edzőmérkőzésen lépett pályára, amelyet a DAC 3–1-re megnyert, így a magyar középpályás több társával együtt már a lelátóról követte az esti összecsapást a dunaszerdahelyi stadionban.

Az új idény kezdete előtt különleges találkozó várt a sárga-kékekre, hiszen a DAC története során először mérkőzött meg angol ellenféllel. A nagy múltú Bolton Wanderers, amely korábban hosszú éveken át szerepelt a Premier League-ben, jelenleg pedig az angol másodosztály újonca, ezekben a napokban a somorjai olimpiai központban edzőtáborozik.

Az esti mérkőzésre 3541 néző látogatott ki, közülük mintegy kétszázan Angliából érkeztek.

Ünnepélyes pillanatok vezették fel a találkozót: a kezdőrúgást a DAC egykori közönségkedvence, Eric Davis végezte el, a dunaszerdahelyiek pedig először viselték új hazai mezüket, amely az 1987-es kupagyőztes csapat előtt tiszteleg. Az ikonikus aranysárga szerelés nemcsak egy legendás csapatot idéz meg, hanem azt is, ami összeköti a felvidéki szurkolókat: a szenvedélyt, az összetartozást és a DAC iránti szeretetet.

Mindkét csapat számára hasznos felkészülési mérkőzés volt. A hazaiak Richard Taylor hibáját kihasználva, George Gagua góljával szerezték meg a vezetést, majd még a szünet előtt Cotne Kapanadze egy keresztlövéssel megduplázta a DAC előnyét.

A második félidőben az angolok is aktívabbá váltak. Számukra ez volt a nyári felkészülés első mérkőzése, és a 76. percben sikerült szépíteniük: Ruben Rodrigues látványos lövéssel kilőtte a jobb felső sarkot, kialakítva a 2–1-es végeredményt.

 

Bolton Wanderers felkészülés DAC
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