Szabados Noémi bronzérmes a budapesti UWW-rangsorversenyen

Két honfitársunk bizonyíthatott női 68 kilogrammban a Polyák Imre–Varga János–Kozma István-emlékversenyen. Szabados Noémi érdekes úton jutott negyeddöntőbe. Első két riválisa, az orosz Elizaveta Petljakova és a svéd Tindra Sjöberg sérülés miatt nem állt ki ellene, így az FTC háromszoros U23-as Eb-bronzérmese negyeddöntőbe jutott. Itt hazai riválisával, a szintén U23-as Eb-harmadik Pók Karolinával találkozott, aki hatalmas bravúrgyőzelemmel jutott el idáig, izgalmas mérkőzésen 4:3-ra nyert a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes román Katerina Zelenykh ellen.

Ezen az összecsapáson megmutatkozott, hogy folyamatosan egymással készül a két hölgy, egyikük sem kockáztatott, egyetlen akciókísérletet sem láthattak a nézők: passzivitási pontok döntöttek, 2:0-ra Szabados Noémi javára, így elődöntőbe jutott.

Meglehetősen kemény rivális következett a döntőbe jutásért, az olimpiai ezüst- és bronzérmes, világ-, valamint kétszeres Ázsia-bajnok kirgiz Merim Zsumanazarova 3:1-re győzött Szabados ellen.

A harmadik helyért az U23-as vb- és Eb-második orosz Alina Sevcsenkóval kellett megküzdeni. Passzivitási ponttal az orosz jutott előnyhöz, és pörgette az órát, azzal kalkulált, hogy ezzel az előnnyel végig birkózza a mérkőzést. Telt az idő, Szabados hajtott, ment előre, aminek 3 másodperccel a vége előtt lett meg az eredménye: páros lábra támadásból négypontos akciót hajtott végre, így még az is belefért, hogy két pontért tovább emeljék. Szabados Noémi a 2024 és a 2025-ben ugyanitt szerzett ezüstérme után tehát 2026-ban is dobogóra állhatott Budapesten.

„Tényleg az volt a terv, hogy a végén hajtok végre akciót, de azért nem ennyire a végén... Amikor bejutottam az elődöntőbe, jót mosolyogtam, mert az elmúlt években valahogy mindig sikerült itt eljutnom idáig. A múlt héten még beteg voltam, és a sorsolásomra pillantva egyáltalán nem voltam bizakodó, tényleg meglepett, hogy ilyen jól sikerült a verseny, szóval most nagyon boldog vagyok” – mondta a bronzérmet szerző Szabados Noémi.

A teli lelátók és az eddigi legjobb hangulat egyébként nem volt meglepő a BOK-csarnokban, hiszen az egyik legjobban várt súlycsoport, a kötöttfogású 77 kilogramm versenye kezdődött meg pénteken. A fokozott várakozás magyarázata, hogy a kategória vb- és Eb-bronzérmese, Fritsch Róbert, valamint két Lévai testvér, a 72 kilóban Európa-bajnok Levente, illetve bátyja, a vb- és Eb-második Zoltán is ebben a súlycsoportban szerepelt.

A vártnál valamivel rövidebb ideig izgulhattunk mindhárom magyarért, hiszen Lévai Zoltán már az első meccsén, a nyolcaddöntőben kikapott az Eb-bronzérmes moldovai Alexandru Soloveitől, s noha vigaszágra jutott, sérülés miatt visszalépett.

Fritsch egy győzelmet követően meglepetésvereséget szenvedett az ifjú, tavaly még a juniorok között világ- és Európa-bajnok grúz Anri Putkaradze ellen, ezzel búcsúzni kényszerült.

A kisebbik Lévai rendkívül magabiztosan kezdett, mindössze 55 másodperc alatt technikai tussal nyert az U23-as világbajnok német Idris Ibaev ellen, majd könnyed, 8:2-es sikert ért el az Ázsia-bajnoki harmadik kínai Liu Zsujjal szemben.

Az elődöntőért jöhetett a kétszeres Afrika-bajnok, U20-as vb-győztes egyiptomi Musztafa Alameldin. Teljes sokk a BOK-csarnokban. A két éve még 67 kilós, idén áprilisban 72 kilóban kontinensbajnok Alameldin 1:37 perc alatt elintézte 21 éves klasszisunkat: derékra támadásból szőnyegre vitte, megpörgette, megemelte, és állásból a hátára tette, 8:0, technikai tus.

A vigaszág összejött, ott az U23-as Ázsia-bajnoki harmadik kirgiz Alibek Berdijevet simán, technikai tussal verte meg a magyar, ezzel kiharcolva az esti bronzcsatában való részvételt.

A budapesti UWW-rangsorverseny tavalyi bajnoka, a vb-második Szergej Kutuzov állt Lévai Leventével szemben. Jól kezdett a BHSE sportolója, megszerezte az első passzivitási pontot, lenti helyzetből megemelte az oroszt, és egy pontért kitette a zónán túlra. A menet végén Kutuzov lecsavarta a magyart négy pontért, s Lévai hiába tett meg mindent a fordításért a folytatásban, nem tudta feltörni a rutinos rivális védekezését, vereség és ötödik hely lett a vége.

„Nagyon pozitívan értékelem ezt az ötödik helyet, különösen azért, mert februárban és márciusban két hónapot ki kellett hagynom, gyulladásos betegséggel bajlódtam, ami ráment a mellhártyámra, a tüdőmre és a szeméremcsontomra. Ennek fényében a két világbajnokság közül az U23-asat céloztam meg, ezúttal viszont szerintem – az egyiptomi elleni meccset leszámítva – olyan jó teljesítményt nyújtottam, ami kellő önbizalmat ad ahhoz, hogy a felnőttvébében is gondolkozhassak” – értékelt Lévai Levente a BOK-csarnokban.

BIRKÓZÁS

POLYÁK IMRE–VARGA JÁNOS–KOZMA ISTVÁN-EMLÉKVERSENY, BOK-CSARNOK

Péntek

Kötöttfogás

67 kg. Győztes: Diniszlam Bammatov (orosz)

77 kg. Selejtező: Lévai L.–Ibaev (német) 10:0, Fritsch–Sarkkinen (finn) 5:0. Nyolcaddöntő: Lévai L.–Liu Zsuj (kínai) 8:2, Putkaradze (grúz)–Fritsch 5:1, Solovei (moldovai)–Lévai Z. 3:1. Negyeddöntő: Alameldin (egyiptomi)–Lévai L. 8:0. Vigaszág: Lévai L.–Berdijev (kirgiz) 9:0, Barahojev (orosz)–Lévai Z. – sérülés miatt Barahojev meccs nélkül nyert. A 3. helyért: Kutuzov–Lévai L. 5:2. Gy: Musztafa Alameldin (egyiptomi), …5. Lévai Levente, …14. Fritsch Róbert, …20. Lévai Zoltán

Női birkózás

59 kg. Selejtező: Vinnik (ukrán)–Bognár 6:1. Gy: Neha Neha (indiai), …9. Bognár Erika

62 kg. Selejtező: Vu Ja-ru (kínai)–Soliman 12:2. Nyolcaddöntő: Nwachukwu (amerikai)–Elekes 13:2. Gy: Ana Godinez Gonzalez (kanadai), …15. Soliman Yasmine, 16. Elekes Enikő

68 kg. Selejtező: Szabados–Petljakova (orosz) – sérülés miatt Szabados mérkőzés nélkül nyert. Nyolcaddöntő: Pók–Zelenykh 4:3, Szabados–Sjöberg (svéd) – s. m. Szabados m. n. ny. Negyeddöntő: Szabados–Pók 2:0. Elődöntő: Zsumanazarova (kirgiz)–Szabados 3:1. A 3. helyért: Szabados–Sevcsenko (orosz) 5:3. Gy: Long Csia (kínai), …3. Szabados Noémi, …10. Pók Karolina