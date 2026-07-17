A döntő játékvezetője fújta a sípot az argentinok legutóbbi vb-veresége alkalmával

No nem éppen a játékvezetői munkája miatt, hanem mert éppenséggel azon a meccsen ő fújta a sípot, amelyen Argentína elszenvedte eddigi utolsó világbajnoki vereségét. Szaúd-Arábia a katari csoportkörben győzte le 2–1-re Lionel Messiéket – más kérdés, hogy a vereségnek nem lett súlyos következménye, mint tudjuk, az argentin válogatott később világbajnok lett.

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