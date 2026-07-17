Nemzeti Sportrádió

A döntő játékvezetője fújta a sípot az argentinok legutóbbi vb-veresége alkalmával

2026.07.17. 22:07
Címkék
Slavko Vincic vb 2026 foci-vb 2026
Mint beszámoltunk róla, a szlovén Slavko Vincic vezeti a vasárnapi Spanyolország–Argentína világbajnoki döntőt; ahogyan az Opta is kitúrta az adatot, az argentinok nem biztos, hogy jó szívvel emlékeznek rá.

No nem éppen a játékvezetői munkája miatt, hanem mert éppenséggel azon a meccsen ő fújta a sípot, amelyen Argentína elszenvedte eddigi utolsó világbajnoki vereségét. Szaúd-Arábia a katari csoportkörben győzte le 2–1-re Lionel Messiéket – más kérdés, hogy a vereségnek nem lett súlyos következménye, mint tudjuk, az argentin válogatott később világbajnok lett.

A szlovén játékvezetőt bemutató cikkünk ide kattintva érhető el!

 

Slavko Vincic vb 2026 foci-vb 2026
Legfrissebb hírek

Annyi volt a meccs, hogy elveszítettük a fonalat? Íme, egy sajátos vb-összefoglaló! – hanggal

Foci vb 2026
5 perce

Szalah a Besiktasban? Mérget ne vegyünk rá

Foci vb 2026
57 perce

A vb 20 milliárd dolláros hatással lehet az Egyesült Államok gazdaságára

Foci vb 2026
1 órája

Felbosszantották Deschamps-ot az utolsó mérkőzése előtt

Foci vb 2026
1 órája

Döntős visszaszámlálás: megismétli-e Ronaldo bravúrját Messi?

Foci vb 2026
2 órája

Az Aston Villa szerződtette a svájciak vb-felfedezettjét

Angol labdarúgás
2 órája

Döntős visszaszámlálás: Messi és Yamal a vb cselkirályai, de…

Foci vb 2026
3 órája

Zászlókba csomagolt eredménydömping: ez történt eddig a vb-n

Foci vb 2026
3 órája