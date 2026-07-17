Shearer csalódott az angolok játékában, de úgy véli, Tuchel ideje nem járt le

„Rendkívül csalódást keltő, ahogyan az angol válogatott útja véget ért az elődöntőben, de azért van jó néhány pozitív emlék, amelyet megőrizhetünk erről a világbajnokságról – értekezett a BBC szakkommentátoraként Alan Shearer. – Ott volt például a Mexikó elleni mérkőzés, a torna legjobb mérkőzése, a legjobb stadionban, a legjobb hangulatban. Azt hiszem, egyetlenegyszer sem voltam szemtanúja ilyen csapatszellemnek. Még sohasem láttam az angol válogatottól ilyen egységes játékot, ráadásul távol a hazai pályáktól. Akkor úgy éreztem, ez a csapat mindenre képes lehet.”

Ami viszont az argentinok elleni végjátékot illeti: „Frusztráló volt nézni, mert őszintén azt éreztem, hogy nagyon jók az esélyeink, hogy hatvan év után újra világbajnoki döntőbe jussunk. Többet vártunk, én egészen biztosan, de az, hogy Tuchel nem szállította az eredményt, nem jelenti azt, hogy lejárt az ideje. Elég tapasztalt és elég sikeres edző ahhoz, hogy tudja, hogyan is van ilyenkor: a módszerei, döntései ezentúl még gyakrabban meg lesznek kérdőjelezve. Mert a világbajnokságon egyszer sem láttuk azt a játékot az angol válogatottól, amit ígért.”

Shearer szerint minden adva volt ahhoz, hogy az előnyben lévő angolok győzelemmel hozzák le az elődöntőt: „Ahogyan az argentinok futottak az eredmény után az utolsó fél órában, az pontosan passzolt a Tuchel-féle harcmodorhoz. Vezettünk egy nagyon jó csapat ellen, történetesen a világbajnok ellen, és annyiszor hallottuk, hogy az angol válogatottnak sokkal jobb egy kinyíló ellenféllel szemben játszani, mint egy visszahúzódva védekező csapat ellen. De ebből semmit sem láttunk. Ehelyett Tuchel nagyon korán átállt védekezésre, de ami tíz emberrel bejött Mexikó ellen, majd a norvégok elleni utolsó percekben, az most a világbajnoki döntőnkbe került. Ha egy ilyen jó csapatnak ennyire hosszan hagyod, hogy birtokolja a labdát, és engedsz szabadon játszani egy olyan zsenit, mint Lionel Messi, annak ára lesz. Lett is.”

Tuchel az elődöntő után azt mondta, hogy nem bánja a döntéseit, Shearer azonban úgy véli, ezt még ne tekintsük a végleges álláspontjának: „Pontosan tudom, hiszen én is átéltem hasonlót, milyen az, amikor a lefújás után odatolják az ember orra alá a mikrofont. Még minden nagyon friss, és legyél akár edző, akár játékos, egy ilyen vereség után a fájdalom jár át… Idővel pontosan elemezni fogja, mi miért történt.”