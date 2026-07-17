Tour: Mauro Schmid még a kerékpárját is megemelte a győzelemért

Nem nyerte el Tadej Pogacar tetszését a Tour de France 13. szakasza, az összetettet több mint három és fél perccel vezető szlovén kerékpáros szerint a Dole és Belfort közötti etap túl hosszú és túl sok a sík rész az első emelkedőig. A végső győzelemért harcolók ennek szellemében álltak hozzá a szakaszhoz, amire majdnem rá is fizettek.

Eleinte egy ötfős szökevénycsoport alakult ki, de ezzel nem békélt meg mindenki, így felzárkózott a főmezőny. Rövidesen egy jelentősebb, 37 tagú társaság lépett el, melyhez mintegy hatvan kilométernyi munkát követően ért fel Mads Pedersen vezetésével egy húszfős csoport – így a mezőny mintegy egyharmada szökésben tekert. Elöl volt Tom Pidcock is, aki virtuálisan kúszott egyre feljebb az összetettben, a brit kerékpáros úgy érezte, itt az esélye valami nagyot alakítani.

A 2023-ban visszavonult francia kerékpáros, Thibaut Pinot falujában esedékes gyorsasági részhajrát Jasper Philipsen nyerte meg, a zöld trikós Pedersent megelőzve. A sprinterek innentől visszább vettek, a hegyek felé közelítve sorra szakadtak le. Az első kategóriás Ballon d’Alsace lábánál már nyolc percre nőtt az élen tekerők előnye, hegymenetben sorra indultak be a támadások az embertömegben. Pidcock vezetésével ezeket az egyre fogyó csoport tagjai leszerelték, majd a Q36.5 versenyzője a hegycsúcs előtt maga próbálkozott ellépni, de nem járt sikerrel. Ekkor egyébként már az összetett második helyén állt a brit.

A technikás, nagy figyelmet igénylő lejtmenetet bukás nélkül oldották meg az elöl haladók, felért rájuk Tim Wellens is, így az UAE már két kerékpárossal képviseltette magát, mivel Brandon McNulty is ebben a csoportban tekert. Azonban Belfort felé közelítve 16 kilométerrel a vége előtt nem ők léptek el, hanem a svájci Mauro Schmid és a kolumbiai Harold Tejada. A duó hatékonyan együttműködött, Wellensék inkább egymást nézték, így egyre nőtt a különbség.

Az egy kilométeres kapun áthaladva Schmid és Tejada sűrűn tekintgetett hátrafelé, Pidcockék jöttek nagy lendülettel, de két másodpercet megőrzött előnyéből a duó. A célvonalon áthaladva Schmid még a kerékpárját is megemelte, hogy biztosra menjen. A Jayco AlUla svájci kerékpárosa pályafutása első Tour-szakaszgyőzelmét aratta. A főmezőny kármentésének köszönhetően Pidcock az összetettben nem került be az első háromba, a harmadik Remco Evenepoeltól kilenc másodperc választja el.

Némi érdekesség a végére: a 205.8 kilométeres, 2309 méternyi szintkülönbségű szakaszon Schmid 50 kilométer per órás átlagsebességgel győzött, miközben az átlaghőmérséklet 28 fok volt.

Folytatás szombaton Mulhouse és Le Markstein között, a rövidebb, de hullámosabb 155.3 hosszú szakaszon.

113. TOUR DE FRANCE

13. szakasz (Dole–Belfort, 205.8 km): 1. Mauro Schmid (svájci, Jayco AlUla) 4:06:58 óra, 2. Tejada (kolumbiai, Astana) azonos idővel, 3. Pidcock (brit, Pinarello Q36.5) 2 másodperc hátrány, …38. Pogacar (szlovén, UAE) 7:32 perc h. Az összetett állása: 1. (sárga trikóban) Tadej Pogacar 47:18:31 óra, 2. Vingegaard (dán, Visma) 3:36 p h., 3. Evenepoel (belga, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 4:06 p h. A gyorsasági pontverseny állása: 1. (zöld trikóban) Mads Pedersen (dán, Lidl-Trek) 377 pont, 2. Philipsen (belga, Alpecin) 336, 3. Girmay (eritreai, NSN) 333. A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Tadej Pogacar 42 pont, 2. Vingegaard 27, 3. Carapaz (ecuadori, EF Education) 19. A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Juan Ayuso (spanyol, Lidl-Trek) 47:22:53 óra, 2. Seixas (francia, Decathlon) 13 mp h., 3. Del Toro (mexikói, UAE) 46 mp h. A csapatverseny állása: 1. Lidl-Trek 141:53:38 óra, 2. UAE 9:18 p h., 3. Red Bull-Bora-Hansgrohe 36:58 p h.