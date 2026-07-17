Major Sámuel hatalmas ugrása – a román másodosztály után a bolgár élvonalban

A debreceni születésű Major Sámuelre korán felfigyelt a Red Bull Salzburg, a játékos már 2017-ben az osztrák klub akadémiájára került a DVSC-től. A középpályás öt évig futballozott Ausztriában, miközben itthon végigjárta a korosztályos válogatottakat, 2019-ben az U17-es világbajnokságon is szerepelt, sőt, a Nigéria elleni meccsen gólt is szerzett. Ausztriában bemutatkozott a másodosztályú Lieferingben (35 tétmeccsen két gól, de többnyire nem a saját posztján, hanem jobbhátvédként szerepelt), majd játszott az élvonalbeli Admira Wackernél is hét meccsen, aztán a magyar NB I következett, a DVSC-nél azonban csak két mérkőzésen küldték pályára. Az előző három évben a második vonalban vették számításba: előbb a Pécsi MFC-nél, majd Kozármislenyben, legutóbb pedig Marosvásárhelyen. A román másodosztályban 17 meccsen két gólpassz fűződött a nevéhez.

„A romániai időszak elérte a célját, jó döntésnek bizonyult, hogy tavaly Marosvásárhelyre szerződött, mert ennek is köszönhetően tudott most szintet lépni, és a Szpartak Várna nagy lehetőség neki, hogy bizonyítsa, az élvonalban is megállja a helyét” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az átigazolásról Major menedzsere, Kozák Attila.

Kíváncsiak voltunk arra, hogyan jött a bulgáriai lehetőség.

„Egy bolgár partneren keresztül több bulgáriai ajánlat is érkezett, volt másodosztályú is, és olyan is, ami anyagilag kedvezőbb lett volna, de Major Sámuelnek most az volt a legfontosabb, hogy első osztályban tudjon bizonyítani, olyan csapatnál, amelynél biztosan megkapja a lehetőséget – fogalmazott a menedzser. – A Szpartak Várna sportigazgatója jól ismeri a Red Bull utánpótlásképzését, sokat számított, hogy Samu ott nevelkedett, nagyon bíznak benne. Nem mellesleg gyönyörű tengerparti városba került, egy nagy múltú klubhoz, amely a közelmúltban tulajdonosváltáson esett át; az előző idényben sikerült benn maradnia, a következő években pedig folyamatosan szeretnék fejleszteni.”

Major a héten már edzett is a csapattal, és bár az idő rövidsége miatt a CSZKA 1948 Szófia elleni pénteki, első bajnoki meccsre még nem tudták benevezni, a jövő héten, a Cserno More vendégeként már számítanak rá.

Az átigazoláshoz hozzátartozik, hogy Major legutóbbi hazai csapata, a Kozármisleny NB I-es partnerklubjánál, az MTK-nál is láttak fantáziát abban, hogy a középpályás hosszú távon is külföldön szerepelhet, ezért még a bulgáriai szerződés előtt aláírt a kék-fehérekhez, és hivatalosan a fővárosiak adták kölcsön egy évre Bulgáriába. Méghozzá azzal a céllal, hogy egy sikeres idény után végleges külföldi szerződéshez segítsék – ahogy erre az elmúlt időszakban több játékos esetében is láthattunk példát.