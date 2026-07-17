Nemzeti Sportrádió

Major Sámuel hatalmas ugrása – a román másodosztály után a bolgár élvonalban

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.07.17. 18:40
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Major Sámuel Várnában bizonyíthat (Fotó: Szpartak Várna)
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Szpartak Varna Major Sámuel légiósok Kozák Attila
Csütörtökön számoltunk be arról, hogy a legutóbb a román másodosztályú marosvásárhelyi ASA-ban szereplő, 24 éves Major Sámuelt szerződtette a bolgár élvonalbeli Szpartak Várna. A középpályás menedzsere, Kozák Attila szerint megérte tavaly egy szintet visszalépnie a korábbi korosztályos válogatott játékosnak, mert ennek is köszönhetően most esélyt kapott arra, hogy bizonyítsa, az élvonalban is megállja a helyét.
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A 24 éves középpályás érkezését hamarosan be is jelenthetik.

 

A debreceni születésű Major Sámuelre korán felfigyelt a Red Bull Salzburg, a játékos már 2017-ben az osztrák klub akadémiájára került a DVSC-től. A középpályás öt évig futballozott Ausztriában, miközben itthon végigjárta a korosztályos válogatottakat, 2019-ben az U17-es világbajnokságon is szerepelt, sőt, a Nigéria elleni meccsen gólt is szerzett. Ausztriában bemutatkozott a másodosztályú Lieferingben (35 tétmeccsen két gól, de többnyire nem a saját posztján, hanem jobbhátvédként szerepelt), majd játszott az élvonalbeli Admira Wackernél is hét meccsen, aztán a magyar NB I következett, a DVSC-nél azonban csak két mérkőzésen küldték pályára. Az előző három évben a második vonalban vették számításba: előbb a Pécsi MFC-nél, majd Kozármislenyben, legutóbb pedig Marosvásárhelyen. A román másodosztályban 17 meccsen két gólpassz fűződött a nevéhez.

„A romániai időszak elérte a célját, jó döntésnek bizonyult, hogy tavaly Marosvásárhelyre szerződött, mert ennek is köszönhetően tudott most szintet lépni, és a Szpartak Várna nagy lehetőség neki, hogy bizonyítsa, az élvonalban is megállja a helyét” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak az átigazolásról Major menedzsere, Kozák Attila.

Kíváncsiak voltunk arra, hogyan jött a bulgáriai lehetőség.

„Egy bolgár partneren keresztül több bulgáriai ajánlat is érkezett, volt másodosztályú is, és olyan is, ami anyagilag kedvezőbb lett volna, de Major Sámuelnek most az volt a legfontosabb, hogy első osztályban tudjon bizonyítani, olyan csapatnál, amelynél biztosan megkapja a lehetőséget – fogalmazott a menedzser. – A Szpartak Várna sportigazgatója jól ismeri a Red Bull utánpótlásképzését, sokat számított, hogy Samu ott nevelkedett, nagyon bíznak benne. Nem mellesleg gyönyörű tengerparti városba került, egy nagy múltú klubhoz, amely a közelmúltban tulajdonosváltáson esett át; az előző idényben sikerült benn maradnia, a következő években pedig folyamatosan szeretnék fejleszteni.”

Major a héten már edzett is a csapattal, és bár az idő rövidsége miatt a CSZKA 1948 Szófia elleni pénteki, első bajnoki meccsre még nem tudták benevezni, a jövő héten, a Cserno More vendégeként már számítanak rá.

Az átigazoláshoz hozzátartozik, hogy Major legutóbbi hazai csapata, a Kozármisleny NB I-es partnerklubjánál, az MTK-nál is láttak fantáziát abban, hogy a középpályás hosszú távon is külföldön szerepelhet, ezért még a bulgáriai szerződés előtt aláírt a kék-fehérekhez, és hivatalosan a fővárosiak adták kölcsön egy évre Bulgáriába. Méghozzá azzal a céllal, hogy egy sikeres idény után végleges külföldi szerződéshez segítsék – ahogy erre az elmúlt időszakban több játékos esetében is láthattunk példát.

„A Szpartak Várna tradicionális klub, amely az évek során anyagi nehézségekkel küzdött, ám szurkolóik támogatásának is köszönhetően az élvonalban szerepelnek – nyilatkozta megkeresésünkre Major új csapatáról bolgár kollégánk, Teodor Boriszov. – A vezetőedző a 71 éves, északmacedón Djoko Hadzsievszki, a keretnek pedig tagja az unokája, Georg Sztojanovszki is.”
SZURKOLÓI TÁMOGATÁS, TAPASZTALT EDZŐ

 

 

Szpartak Varna Major Sámuel légiósok Kozák Attila
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