Montenegrói U-válogatott szélsőt vett kölcsön az ETO FC – hivatalos

A 22 éves játékos szerződése kivásárlási opciót is tartalmaz, így az ETO adott esetben végleg is megszerezheti Djukanovics játékjogát. A montenegrói U21-es válogatottban 11 meccsen öt gólnál járó futballista a Buducsnoszt Podgorica neveltje, ahonnan három éve kétszeres bajnokként és kupagyőztesként szerződtette a Hammarby.

Első svédországi idénye annyira jól sikerült, hogy 2024 nyarán az ekkor már hétmillió euróra taksált játékost a belga Standard Liege vette kölcsön. A vallon klubnál töltött évet követően 2025 elején a DAC vette kölcsön Djukanovicsot, aki 38 tétmeccsen 14 gólt és három gólpasszt jegyzett a csallóközi gárdában.

A niksicsi születésű szélső piaci értékét jelenleg 2.30 millió euróra taksálja a Transfermarkt, aki így azonnal az ETO legértékesebb játékosává avanzsál, megelőzve az eddigi csúcstartó, kétmillió euróra értékelt Vitális Milánt.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: Viktor Djukanovics (montengrói, Hammarby IF – Svédország)

Kölcsönből visszatérők: Ledio Beqja (albán, Dinamo City – Albánia), Urblík Norbert (magyar-szlovák, Somorja)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Videoton FC Fehérvár), Keylor Navas (Costa Rica-i, UNAM Pumas – Mexikó), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby – Svédország), Modou Lamin Marong (gambiai, Somorja – Szlovákia)

Távozók: Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Farkas Balázs (BVSC-kölcsön után szabadon igazolható), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Tóth Rajmund (Bröndby – Dánia, 1. FC Nürnberg – Németország), Vitális Milán (Celtic FC – Skócia)