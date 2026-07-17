Nemzeti Sportrádió

Simán kikapott Ilicicéktől a Lendva a szlovén élvonal nyitányán

M. B.M. B.
2026.07.17. 20:12
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Josip Ilicic 38 évesen is ijesztgeti a kapusokat (Fotó: FB/FC Koper)
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Josip Ilicic Prva Liga Nafta Lendva Koper Nafta Lendava Dragóner Áron NK Nafta 1903 Lendava
Hazai környezetben szenvedett 2–0-s vereséget a Nafta Lendva a Kopertől a szlovén élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Prva Liga) pénteki nyitányán.

Az újonc együttes Dragóner Áronnal a kezdőcsapatban lépett pályára, de már az első félidőben hátrányba került, miután a veterán Josip Ilicic passzát Kamil Manseri gólra váltotta. A hajrában Brown Irabor állította be a végeredményt, három pontot juttatva a Kopert. Dragóner végigjátszotta a találkozót.

SZLOVÉN PRVA LIGA
1. FORDULÓ
NK Nafta–Koper 0–2
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést

 

Josip Ilicic Prva Liga Nafta Lendva Koper Nafta Lendava Dragóner Áron NK Nafta 1903 Lendava
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