Simán kikapott Ilicicéktől a Lendva a szlovén élvonal nyitányán
Hazai környezetben szenvedett 2–0-s vereséget a Nafta Lendva a Kopertől a szlovén élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Prva Liga) pénteki nyitányán.
Az újonc együttes Dragóner Áronnal a kezdőcsapatban lépett pályára, de már az első félidőben hátrányba került, miután a veterán Josip Ilicic passzát Kamil Manseri gólra váltotta. A hajrában Brown Irabor állította be a végeredményt, három pontot juttatva a Kopert. Dragóner végigjátszotta a találkozót.
SZLOVÉN PRVA LIGA
1. FORDULÓ
NK Nafta–Koper 0–2
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést
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