Simán kikapott Ilicicéktől a Lendva a szlovén élvonal nyitányán

Az újonc együttes Dragóner Áronnal a kezdőcsapatban lépett pályára, de már az első félidőben hátrányba került, miután a veterán Josip Ilicic passzát Kamil Manseri gólra váltotta. A hajrában Brown Irabor állította be a végeredményt, három pontot juttatva a Kopert. Dragóner végigjátszotta a találkozót.

SZLOVÉN PRVA LIGA

1. FORDULÓ

NK Nafta–Koper 0–2

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést