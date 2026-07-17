Tenisz: Udvardy Panna a negyeddöntőben búcsúzott Jászvásáron

A világranglista 71. helyezettje pénteken a jelenleg – sok sérülés és kihagyás után – csak 115., de 2022-ben a rangsor második helyén is megfordult Paula Badosával találkozott. A New York-i születésű spanyol játékos négy WTA-trófeát gyűjtött, tavaly elődöntős volt az ausztrál nyílt bajnokságon, és eddig 9.8 millió dollárt ütögetett össze. Remek formájáról pedig sokat elárul, hogy a múlt héten megnyert egy challenger-versenyt a svédországi Bastadban, így összességében már hét mérkőzés óta veretlen volt.

Első összecsapásuk stabil adogatójátékokkal indult, majd a 27 éves magyar 2:2-nél egy 17 (!) labdamenetet hozó gémben három bréklabdát is hárított. Nem sokkal később, 4:4-nél már nem sikerült neki ez, a 28 esztendős Badosa pedig kiszerválta a 44 perces szettet. A folytatásban a kaposvári születésű, de Floridában élő magyarnak is összejött a brék (2:0), öröme azonban nem tartott sokáig, mivel Badosa utolérte őt, majd ugyanez megismétlődött, amikor 4:2-ről 4:4-re felzárkózott a rivális. Egy újabb maratoni gémben, 5:4-nél Udvardy fogadóként két szettlabdát is elszalasztott, aztán 6:5-nél még egyet, majd a rövidítésben 2–3 után már csak a spanyol nyert pontot. A találkozó 2 óra 1 percig tartott.

WTA 250-ES TORNA, JÁSZVÁSÁR (283 ezer dollár, salak)

NEGYEDDÖNTŐ

Paula Badosa (spanyol)–Udvardy Panna (5.) 6:4, 7:6 (7–2)