Nemzeti Sportrádió

Döntős visszaszámlálás: megismétli-e Ronaldo bravúrját Messi?

2026.07.17. 20:19
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Lionel Messi vb 2026 foci-vb 2026
Legutóbb a 2002-es labdarúgó-világbajnokságon fordult elő, hogy az aranyérmes csapatból került ki a torna gólkirálya: a brazil Ronaldo nyolc góllal lett aranycipős.

Ronaldo nyomába Mikel Oyarzabal vagy Lionel Messi léphet: egyikük bizonyosan világbajnok lesz, de ami a gólkirályi címet illeti, arra az argentin esélye jóval nagyobb, hiszen már nyolc gólt szerzett, a döntőben szintén érdekelt spanyol riválisa ötnél jár.

De a legjobb góllövő díjáért zajló harcban más is döntő szerephez juthat, ugyanis az idei vb hét legjobb gólszerzője közül hat még versenyben van! Oyarzabalhoz hasonlóan Ousmane Dembélé is öt gólnál tart, Jude Bellingham és Harry Kane hatot-hatot szerzett, és Messi mellett akad még egy nyolcgólos: Kylian Mbappé.

 

Lionel Messi vb 2026 foci-vb 2026
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