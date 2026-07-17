Nemzeti Sportrádió

Atlétika: Marton Zsófi U18-as Eb-bronzérmes súlylökésben

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2026.07.17. 21:02
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Marton Zsófi utánpótlás atlétika utánpótlássport
Marton Zsófi korosztályos országos csúccsal nyert bronzérmet súlylökésben a Rietiben zajló U18-as atlétikai Eb-n.

Megszületett az első magyar érem az olaszországi Rietiben zajló U18-as atlétikai Európa-bajnokságon.

Marton Zsófi súlylökésben 17,35 méteres U18-as országos csúccsal érdemelt ki bronzérmet.

súlylökésben 17,35 méteres U18-as országos csúccsal érdemelt ki bronzérmet.

Az A-Plast Ikarus BSE-ben Páli Viktor szakmai felügyelete mellett felkészülő ígéret az idén ötödik alkalommal döntött hazai rekordot a 3 kilós súlygolyóval, július elején 17,29 méterig jutott. Az aranyat a holland Emma la Blansch (17,76) nyerte a lengyel Kinga Jackowska (17,50) előtt.

A nap másik magyar érdekeltségű döntőjében, a fiú kalapácsvetők fináléjában Windisch Dávid 71,75 méterrel a negyedik, Molnár Marcell 67,85 méterrel a nyolcadik lett. Az első helyet a cseh Josef Pazdera szerezte meg a világ idei legjobb U18-as eredményével, 79,07 méterrel.

(Kiemelt képünkön: Marton Zsófi Forrás: A-Plast Ikarus BSE)

Marton Zsófi utánpótlás atlétika utánpótlássport
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