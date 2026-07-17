Atlétika: Marton Zsófi U18-as Eb-bronzérmes súlylökésben

Megszületett az első magyar érem az olaszországi Rietiben zajló U18-as atlétikai Európa-bajnokságon.

Marton Zsófi súlylökésben 17,35 méteres U18-as országos csúccsal érdemelt ki bronzérmet.

Az A-Plast Ikarus BSE-ben Páli Viktor szakmai felügyelete mellett felkészülő ígéret az idén ötödik alkalommal döntött hazai rekordot a 3 kilós súlygolyóval, július elején 17,29 méterig jutott. Az aranyat a holland Emma la Blansch (17,76) nyerte a lengyel Kinga Jackowska (17,50) előtt.

A nap másik magyar érdekeltségű döntőjében, a fiú kalapácsvetők fináléjában Windisch Dávid 71,75 méterrel a negyedik, Molnár Marcell 67,85 méterrel a nyolcadik lett. Az első helyet a cseh Josef Pazdera szerezte meg a világ idei legjobb U18-as eredményével, 79,07 méterrel.

(Kiemelt képünkön: Marton Zsófi Forrás: A-Plast Ikarus BSE)