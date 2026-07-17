Antonelli megcélozta a győzelmet Spában; a Ferrari büntetést kapott

Noha az elmúlt időszak slágertémáját szolgáltató Max Verstappen nehéz hétvégére készült az egyik kedvenc versenypályáján, Spa-Francorchamps-ban, az ő elsőségével zárult a nyitó edzés, és a folytatásban sem szorult ki az első hármasból. A holland közelmúltbeli balesetei után korábbi verziójú hátsó szárnymegoldásra váltó Red Bull biztatóbb képet mutatott, mint Silverstone-ban, és a versenyző is jobban érezte magát a volán mögött.

Ugyan a második edzésen élesen kritizálta a váltásokat, és elfogadhatatlannak nevezte a helyzetet, a nap végén meglehetősen optimistán nyilatkozott a kamerák előtt. „Remek nap volt, az autó jó működési tartományban mozog. Az egyensúly az első pillanattól fogva jó volt, de azért még finomhangolnunk kell. Nem tudom, mennyi időt sikerül még találnunk, úgy vélem, a második gyakorlás mutatta meg a valós képet a lemaradásunkról.”

„Ez a pálya kissé nehéz az energiagazdálkodás szempontjából, és úgy tűnik, az egyenes szakaszokon is lassabbak vagyunk egyes riválisainknál. Összességében rendben volt a nap, és nem voltak nagy problémáink. Most csak magunkra fókuszálunk, és remélhetőleg sikerül csökkenteni a hátrányunkat az időmérőre” – zárta a gondolatait a négyszeres bajnok.

Noha Isack Hadjar is remekül teljesített a Red Bull-lal, és mindkét tréningen az első ötösben zárt, egyike azon versenyzőknek, akik rajtbüntetést kapnak motorelemcsere miatt. A francia biztosan a mezőny végéről fog indulni vasárnap, az összbüntetése ugyanis meghaladta a 15 helyet. Rajta kívül a címvédő Lando Norris, valamint Lance Stroll kap büntetést, mindkét versenyzőt 10 rajthellyel sorolják hátrébb az időmérőn megszerzett pozíciójához képest.

Míg a Red Bull a vártnál erősebben, a Mercedes halványabban kezdett Spában, de Andrea Kimi Antonelli délutánra visszaállt az élre. Az egyéni vb-összetett 25 pont előnnyel vezető olasz 19 századot adott a második Norrisnak, azonban így sem volt elégedett a nap végén.

„Nagy változtatásokat hajtottunk végre az autón a két szabadedzés között, és sokkal jobb lehet, tehát a jó irányba indultunk el. Természetesen még sok munka vár ránk csapatként, illetve rám is egyéni szinten a vezetés terén. Ennek ellenére sokkal jobb volt az edzés volt, és már alig várom, hogy szombat legyen.”

Antonelli célja az idei és pályafutása hatodik sikerének megszerzése. Az olasz az elmúlt három versenyből kettőt is pont nélkül zárt, és Monaco óta nem állhatott fel a dobogó felső fokára. „Egyértelműen a hatodik győzelem megszerzése a cél. Silverstone-ban nagyszerű hétvégém volt, de végül pont nélkül maradtam, ami nyilván eléggé fájó volt. Ez a hétvége határozottan más kihívást jelent, de a cél továbbra is változatlan: valamennyi lehetőséget maximalizálnunk kell. Minden egyes alkalommal, amikor autóba ülök, a lehető legjobb eredményt kell elérnem.”

„A mai nap remek véget ért, de még sok munka vár ránk az éjszaka” – tette hozzá Antonelli, aki a tavalyi spái sprinthétvégén mindkét időmérőn kiesett az első szakaszban, a sprintfutamon a tizenhatodik, a vasárnapi versenyen pedig a tizenhetedik helyen zárt.

Míg az olasz pilóta délutánra az élre állt Spában, a márkatársa, George Russell mindkét edzésen nyolcadik helyen végzett. A nyitányon 889 ezred, a folytatásban több mint egy másodperc volt a lemaradása.

A McLaren több problémával is szembesült a spái nyitó napon: Norris az első edzést kezdte késve, Oscar Piastri pedig a második gyakorlás elején volt kénytelen a bokszból figyelni az eseményeket, miután a hidraulikus probléma orvoslása több időt emésztett fel. A címvédő aztán második lett a nap végén, az ausztrál a hatodik lett.

A rajtbüntetést kapó regnáló bajnok nem túl optimista a folytatás előtt. „Nem igazán nyúltunk hozzá az autóhoz a hétvége előtt, szóval semmi okunk nem volt arra, hogy azt feltételezzük, bármi másként lesz. A Red Bull általában véve nem tekeri fel a motort pénteken, így még két autó ott lesz az élen zajló küzdelemben, és ugyanolyan gyorsak, ha nem gyorsabbak lesznek, mint mi. Mi feltekertük a Mercedes-motort, de úgy gondolom, a többiek nem jártak el hasonlóan, szóval arra számítok, hogy a negyedik leggyorsabb csapat leszünk.”

„Ha minden összeáll, talán valamivel közelebb lehetünk Silverstone-ban. Az egykörös tempó szerintem rendben volt. Egészen jónak tűnt a helyzet, de már többször is előfordult az idén, hogy jónak tűntünk a második edzésen, aztán sehol sem voltunk az időmérőn. Mi minden arról szólt, hogy végigmenjünk a tervezett programon. A nyitó edzés nem volt a legsimább, volt néhány problémánk, ami miatt nem tudtunk olyan gyorsan kijönni a garázsból, mint szerettünk volna.”

A Ferrari a pályán kívül irányította igazán magára a figyelmet: ugyan elektronikus úton leadta Leclerc és Hamilton két-két szett száraz pályára alkalmas gumiját az első edzés után, azt ténylegesen nem juttatta vissza a Pirelli szakembereihez. Az istálló ellen gumival kapcsolatos szabálysértés gyanúja miatt indult vizsgálat. A meghallgatás 19 óra 10 perckor vette kezdetét, és a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) úgy határozott, hogy 5000-5000 euró büntetést oszt ki mindkét esetben az olasz csapatnak.

BELGA NAGYDÍJ, AZ 1. SZABADEDZÉS VÉGEREDMÉNYE 1. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:47.070 átlag: 235.494 km/ó 24 kör 2. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:47.215 0.145 mp h. 22 3. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:47.277 0.207 22 4. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:47.322 0.252 23 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:47.522 0.452 21 6. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:47.603 0.533 23 7. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:47.931 0.861 19 8. George Russell brit Mercedes 1:47.959 0.889 22 9. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:48.234 1.164 24 10. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:48.406 1.336 18 11. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:48.432 1.362 24 12. Nico Hülkenberg német Audi 1:48.962 1.892 23 13. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:49.010 1.940 21 14. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:49.337 2.267 24 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:49.403 2.333 23 16. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:49.449 2.379 21 17. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:49.712 2.642 23 18. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:49.839 2.769 21 19. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:50.226 3.156 22 20. Carlos Sainz spanyol Williams-Mercedes 1:50.862 3.792 25 21. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:52.808 5.738 19 22. Jak Crawford amerikai Aston Martin-Honda 1:53.199 6.129 22