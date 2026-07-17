Nem volt kérdés: először jutott Eb-döntőbe a magyar juniorválogatott

A németek kiejtése után a korosztályának egyik legígéretesebb tehetségének tartott Aljus Anziccsal felálló Szlovénia volt a magyar juniorok ellenfele a kontinensviadalon. Szerencsére ígéretes fiatalokból a mi oldalunkon sincs hiány a 2006–2007-es születésűek között.

Mindenképp ebbe a kategóriába tartozik Fazekas Máté, aki tavasszal a Szeged mezében már több meccsen is pályára léphetett a Bajnokok Ligájában – az övé lett az elődöntő első gólja. A magyar válogatottnak sikerült magához ragadnia a kezdeményezést, ez helyenként olyan látványos megoldásokban mutatkozott meg, mint amit Gáncs-Pető Mátétól láthattunk: a veszprémi balszélső bőven három méterről húzta be a labdát egy kínai figura végén a kapuba.

Tomaz Ocvirk szövetségi kapitánynak nagyon hamar bele kellett volna nyúlni a meccsbe, de ezt a rengeteg szlovén hiba miatt nem tudta hatékonyan megtenni. Kucsera Máté indításgólja és Eklemovic Márkó hetesből szerzett találata után sikerült 9–4-re meglépni. Anzicnak nem volt jó napja, a szünet előtt Vanja Dragic hozzá hasonlóan szintén nem talált kaput hetesből.

A legnagyobb előnyünk hat gól volt, a szünetben a szlovénok kicsit közelebb jöttek, 15–11-re zárkóztak. Várady-Szabó László védéseivel kezdődött a második félidő, de góljaival Vincze Péter is sokat tett hozzá, hogy 20–12-re meglépjünk.

A meccs egyharmada még hátra volt, úgyhogy továbbra is fegyelmezett játékra volt szükség. A rivális amúgy nem rosszul egy az egyező tehetségeit magas szintű csapatvédekezéssel sikerült semlegesíteni, ráadásul tisztán, az 57. percig kiállítás nélkül! Ha pedig ziccerbe kerültek, rendre jött egy Várady-Szabó-védés.

A magyar juniorok 31–24-re legyőzték Szlovéniát és az első generációnk lett, amelyik az U20-as Európa-bajnokság történetében bejutott a döntőbe. A vasárnapi fináléban a svéd válogatott lesz Sótonyi László tanítványainak az ellenfele.

FÉRFI KÉZILABDA U20-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, KOLOZSVÁR (ROMÁNIA)

ELŐDÖNTŐ

Magyarország–Szlovénia 31–24 (15–11)

Legjobb dobók: Fazekas M. 7, Mészáros M. 6, Gáncs-Pető 5, ill. Staleker 13, Anzic 4

Svédország–Dánia 38–35 (17–14)

Ld: Hultberg 10, Fredriksson, Andreasson 7-7, ill. Langmack, S. Kristensen 7-7

JÚLIUS 19., VASÁRNAP

A 3. HELYÉRT

16.00: Dánia–Szlovénia (Tv: Sport2)

DÖNTŐ

18.30: Svédország–Magyarország (Tv: Sport2)