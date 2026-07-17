Rooney: Kirúgni Tuchelt? Ne! Csak, ha jön Guardiola…

„Ebben a pillanatban nem látok senkit a piacon, kivéve, ha sikerül megszerezni Pep Guardiolát. Ha Pep elérhető, akkor rendben, megszabadulhatnak tőle – mondta a korábbi MU-csatár a róla elnevezett The Wayne Rooney Show-ban. – Szerintem (Tuchel) csúcskategóriás edző, és mi jellemzi a csúcskategóriás edzőket? Tanulnak a hibáikból, és legközelebb jobban csinálják. Ha kirúgjuk, kit hozunk helyette? Nem hiszem, hogy e pillanatban találnánk jobbat Thomas Tuchelnél, legfeljebb Guardiolát. Szerintem nem elhanyagolható tény, hogy Tuchelnek eddig nem volt világbajnoki tapasztalata. Annak idején ugyanez volt a helyzet Fabio Capellóval is. A világbajnokság mindentől különbözik, azt a légkört személyesen kell érezned, márpedig ő most már túl van ezen.”

Tuchel kinevezése előtt elterjedt, hogy az angol szövetség szóban megegyezett Guardiolával, aztán 2025 januárjában mégis a német állt munkába. Akivel aztán idén februárban újabb kétéves szerződést kötöttek – Rooney az időtartamot most is furcsállja, azt sugallván, hogy még egy vb-próbálkozás jár a németnek.

„Úgy emlékszem, az FA valami olyasmit ígért, hogy jön Tuchel, és megnyeri nekünk a világbajnokságot, szintet lépünk. Ha tényleg ez volt az első számú elvárás, akkor nekem kissé furcsa, hogy két évre szerződtetnek valakit, aki még nem is járt világbajnokságon. Ez kissé furcsa.”