Az Aston Villa szerződtette a svájciak vb-felfedezettjét

Johan Manzambi szülővárosában, Genfben, a patinás Servette-ben kezdett el futballozni, és még nem volt 19 éves, amikor a német Freiburg kötelékében bemutatkozott a Bundesligában.

Az őt szerződtető birminghami klub sem a megállapodás időtartamát, sem az átigazolási díjat nem közölte; sajtóértesülések szerint a nagy ígéretnek tartott futballista bónuszokkal együtt 60 millió font körüli összegbe kerülhetett.

Manzambi a 44-es mezszámot kapta; ugyanez szerepelt a dresszén az idei isztambuli Európa-liga-döntőben, amelyet a Freiburg színeiben teljesített – éppen a Villa ellen. A finálét az angol csapat nyerte meg 3–0-ra, de jutott díj a 20 éves svájci középpályásnak is: őt választották meg az Európa-liga-idény legjobb fiatal játékosának.

A svájci válogatottban eddig 16 mérkőzésen lépett pályára; az idei vb-n hazája számára nagy érvágás volt a sérülése, amely miatt az utolsó két meccsen már nem játszhatott.