Nemzeti Sportrádió

Az Aston Villa szerződtette a svájciak vb-felfedezettjét

K. Zs.K. Zs.
2026.07.17. 19:51
Johan Manzambi a meccs legjobbjának járó díjjal a Svájc–Bosznia-Hercegovina csata után (Fotó: Getty Images)
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vb 2026 Johan Manzambi Aston Villa foci-vb 2026 nemzetközi átigazolás
Az angol élvonalbeli Aston Villa péntek délután bejelentette, hogy szerződtette a svájci válogatott labdarúgót, a világbajnokságon három gólt szerző és két gólpasszt adó Johan Manzambit.

Johan Manzambi szülővárosában, Genfben, a patinás Servette-ben kezdett el futballozni, és még nem volt 19 éves, amikor a német Freiburg kötelékében bemutatkozott a Bundesligában.

Az őt szerződtető birminghami klub sem a megállapodás időtartamát, sem az átigazolási díjat nem közölte; sajtóértesülések szerint a nagy ígéretnek tartott futballista bónuszokkal együtt 60 millió font körüli összegbe kerülhetett.

Manzambi a 44-es mezszámot kapta; ugyanez szerepelt a dresszén az idei isztambuli Európa-liga-döntőben, amelyet a Freiburg színeiben teljesített – éppen a Villa ellen. A finálét az angol csapat nyerte meg 3–0-ra, de jutott díj a 20 éves svájci középpályásnak is: őt választották meg az Európa-liga-idény legjobb fiatal játékosának.

A svájci válogatottban eddig 16 mérkőzésen lépett pályára; az idei vb-n hazája számára nagy érvágás volt a sérülése, amely miatt az utolsó két meccsen már nem játszhatott.

 

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