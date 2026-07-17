Nemzeti Sportrádió

Felbosszantották Deschamps-ot az utolsó mérkőzése előtt

K. Zs.K. Zs.
2026.07.17. 21:17
Didier Deschamps a pénteki sajtótájékoztatón (Fotó: Getty Images)
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Természetesen a spanyolok elleni, gyenge játékkal elveszített elődöntő (0–2) is téma volt Didier Deschamps francia szövetségi kapitány sajtótájékoztatóján, amely az angolok elleni szombati bronzmérkőzést vezette fel.

A mindig kíméletlenül bíráló Christophe Dugarry – Deschamps 1998-as világbajnok csapattársa – becsapottnak és dühösnek érezte magát az elődöntő után, a vereséget megalázónak nevezte az RMC műsorában, erre kérték Deschamps reakcióját.

„Következő kérdés, erre nem kell válaszolnom – mondta Didier Deschamps, aztán mégis folytatta: – Mi várnak tőlem, mit mondjak? Mindenki úgy értékel, ahogyan akar, legyen újságíró vagy korábbi játékos, nincs problémám vele, de ne játsszunk vevőszolgálatot, nem azért (az előző meccs miatt) vagyok itt. Az én értelmezési keretem más, mint az önöké. Miért keresik mindig a dolgok negatív olvasatát? Csak azért, hogy lássák, miként reagálok?”

A francia kapitány hosszabban beszélt Adrien Rabiot-ról is; mint ismert, a rutinos középpályás korán sárga lapot kapott az elődöntőben, egyszer a kiállítás szele is meglegyintette – ha megkapja a pirosat, nemcsak a csapat kerül még nagyobb bajba, hanem ugrik a játékos esetleges vb-döntője is –, ezért Deschamps a szünetben lecserélte.

„Az első frissítő szünetnél Adrien odajött hozzám, és azt mondta, már nem képes a saját játékát játszani. Bocsássanak meg, de pontosan megértettem őt, mert valaha én is futballoztam, két olyan elődöntőm is volt, amelyben ott lebegett a fejem felett a sárga lap jelentette veszély. A középpályán minden irányból érkezhet kihívás, mondtam neki, hogy próbálja a játékát az irányításra összpontosítani. Aztán jött egy újabb meleg szituáció. Tudom, milyen ez. Az ember csak árnyéka önmagának. Mintha behúzott fékkel haladnál. Ott lebeg a fejed felett Damoklész kardja. A legjobb formában lévő játékosomtól kellett megválnom. Dönthettem volna másképp, ki tudja, mi lett volna a következménye, de egy ideje már nem teszem fel magamnak a »Mi lett volna, ha…« kezdetű kérdéseket. Azt tettem, amit a tapasztalataim és a lehetőségeim alapján a legjobbnak gondoltam.”

A Franciaország–Anglia bronzmeccs magyar idő szerint szombat este 11-kor kezdődik; ez lesz a 2012 óta hivatalban lévő Deschamps búcsúmérkőzése francia szövetségi kapitányként.

 

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