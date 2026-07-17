FC Barcelona: rekordadósságra csúcsidény?

A 22-ES CSAPDÁJA

A katalán Sport és más lapok szerint Adeyemi leigazolása már biztos, és a sportigazgató Deco hamar megegyezett a németekkel a 22+9 milliós vételárban… annak ellenére, hogy a szélsőt Jorge Mendes képviseli. A Dortmund a relatíve alacsony árat magas továbbadási százalékkal kompenzálta: az átigazolási nyereség harmada az övé lesz. Hans-Dieter Flick már régóta szeretné megszerezni a támadót, ezért sem éltek az opciójukkal Rashford ügyében. Adeyemi volt már jobb formában is, ám az RB-műhely neveltje, villámgyors, erős, szélsőként, ékként, karmesterként és visszavont középcsatárként is bevethető – ha Flickék tudják motiválni és egyforma magas szinten tartani a teljesítményét, lenyesegetik a magánéleti vadhajtásait, elkerülik a sérülések, akkor nagyon nagy fogás lesz.

A szerződése jövőre lejárt volna Dortmundban, és nem rejtette véka alá, hogy távozni akar. Az előző idényben 47 percet játszott átlagosan mérkőzésenként, pedig most elkerülték a súlyosabb sérülések. A Kicker szerint a Bundesliga 8. legjobb támadó középpályása (volt), igaz, 2023-ban még sokkal jobb osztályzatokat kapott. Az biztos, hogy a Barcelona nem aktiválta a 40 millió eurónál valamivel kisebb kivásárlási árat a dortmundi Serhou Guirassyt illetően.

Nem adják, legalábbis ennyiért nem

| Enrique Cerezo: "Does Alvarez need to apologize to the fans? I think in life, we all make mistakes, he slipped up, but everything is forgivable. He just had a little moment of confusion, that's all. Julian is and will always be an Atleti player." #fcblive pic.twitter.com/AclX6x220f — BarçaTimes (@BarcaTimes) July 16, 2026

A VÉDELEM ÚJ FEJE?

William Saliba vagy Alexander Isak megszerzésében a magunk részéről nem hiszünk, az FC Bruges ellenben eladja olcsón a 18 éves belga szélsőt, Jesse Bisiwut, ha jelentős részesedést kap a továbbadásából. Az egyiptomi éket, Hamza Abdelkarimot 1.5+3.5 millió euróért már meg is vették az Al-Ahlitól, elméletileg a tartalékok közé, de a felnőttekkel edz.

Cristian Romero egyértelművé tette hozzá közel álló újságírók szerint, hogy szakít a Tottenhammel, kiszemelt a védelem közepére Aymeric Laporte és a lipcsei Castello Lukeba is, utóbbi lenne a legdrágább – spanyol lapok szerint Koundé mellett Ronald Araújo is távozhat a nyáron.

PECH

Frenkie de Jong hónapokra kidőlt, sovány vigasz a FIFA által nyújtott maximum kétmillió eurós kompenzáció (a többi részvevőért összesen érkezik hárommillió), a klubnál nagyon mérgesek az egykori kedvencre, Ronald Koemanra, aki nem tájékoztatta a klubot, hogy De Jong injekciókat kapott a világbajnokságon az utolsó két mérkőzése előtt is; de a játékos is okosabban tette volna, ha nem lép pályára – így akár féléves kihagyásra kényszerülhet rosszabb esetben, ha műteni kell a térdét.

Saját forrásból is lehet pótolni őt, a La Masia forrásai kimeríthetetlenek: a vasárnapi vb-döntőben akár kilenc olyan játékos is pályára léphet, aki az FC Barcelona neveltje…

In 2021, Barcelona recorded the biggest loss for a football club, ever: €555.4m.



Today, they still have the deepest debt in the world game: €1.45bn.



Many others would have drastically cut costs. Barca have instead found refuge in ever more novel ways of raising money — while… pic.twitter.com/kcd2WzFU90 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 3, 2025

A FRÁNYA ANYAGIAK…

Az előző idényben nyolcmilliós veszteséggel zártak, de ez az azelőtti 240 millió eurós mínusz fényében csodás teljesítmény, nem pedig negatívum. A bevételek közelítettek az egymilliárd euróhoz, a Barcelona a világ második leggazdagabb klubja… és ebben a hónapban vesz fel 210 millió euró újabb kölcsönt, amelynek a fedezetei a későbbi TV-s bevételek; az összeg egyik fele júliusban, a másik novemberben érkezik a klub számlájára. Az előző pénzügyi évben a 994 millió eurós összbevétel messze nem klubrekord, az 1.26 milliárd euró, 2023-ból, de a mérkőzésnapi, kereskedelmi és közvetítési bevételek nőttek, az ismert okok miatt az utóbbi kettő a legdinamikusabban. Az átigazolási és egyéb bevételek 151 millió euróról 96-ra csökkentek. A kiadási oldal királya itt is a bértömeg: a sportolók 534, a „személyzet” 76 milliót kapott (ez hat-, illetve tízszázalékos növekedés az előző évhez képest, és benne vannak más szakosztályok tagjai is), az „üzemeltetési költségek” 282 millió euróra rúgtak. Ami jó hír Barcelonában, hogy a klub nettó adóssága 559 millió euróról 469 millió euróra csökkent tavaly, ez már megfelel a La Liga előírásainak.

424 millió eurót fektettek be az Espai Barcába

MÁS METÓDUS SZERINT AZONBAN…

Erre a szezonra egymilliárd euró fölé nőnek a bevételek, a kiadásokat ennél valamivel kisebbre tervezték, de 642 milliós bérköltséggel – ami rossz hír, hogy a hosszú távú kötelezettségeket is beleértve a klub 1.45 milliárdos adósságot cipel a hátán, ebből az Espai Barca része 801 millió euró, csak erre az éves kamat 17 millió euró. Ha egyes szakértők szerint minden létező kötelezettséget összeadunk, a Barcelona adóssága 2.42 milliárd euró. Tudják: a modern futball ára…

De az biztosabb mint a Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz befutó, 2-9-11, hogy egy év múlva újabb óriási adóssággal várjuk az újabb nagy transzfereket – a kérdés csak az, milyen elért eredménnyel a cikk elején.