FC Barcelona: rekordadósságra csúcsidény?
EGYRÉSZT-MÁSRÉSZT
Furcsa, nagyon furcsa időket élnek mostanában az FC BARCELONA szurkolói: minden nyáron és télen azt hallják, hogy a felelőtlen gazdálkodás miatt most már tényleg, de tényleg összeomlik a klub, és kizárják őket innen és onnan, majd pár igazolás után a következő „bolondszezonban” ismét azt látják, hogy a milliárdos adósság miatt már csak percei vannak hátra kedvencüknek, hamarosan a végrehajtói kar fog tort ülni a stadion fölött, a legnagyobb sztárokra pedig a spanyol NAV oldalán lehet majd licitálni.
Tény azonban, hogy Lionel Messi távozása, azaz 2021 után a klub mindennel együtt „csak” 200 millió eurót költött az átigazolásokra, aláírási és ügynöki pénzekkel, bónuszokkal együtt, levonva ebből az eladottak árát. Ez ezen a szinten csodás teljesítmény, és közben háromszor bajnokok lettek, legutóbb ráadásul megvédve a címüket. Rutinos olvasóink kitalálják a folytatást: csak az a fránya Bajnokok Ligája ne lenne… 2022-ben kiestek a csoportkörben (majd az Európa-ligából azonnal kiütötte őket a Manchester United), aztán a negyeddöntőben a PSG, majd az elődöntőben az Internazionale jelentette a végállomást, idén a nyolcaddöntőben az Atlético Madriddal nem bírtak.
ÚJ 9-ES KELL
Van tehát miért és hová erősíteni, ugyanis az örök csodagyerek, Ansu Fati, a cserekapus Inaki Pena mellett távozott Robert Lewandowski is, aki a Barcelonában 193 mérkőzésen szerzett 120 gólt, adott 24 gólpasszt, de még az előző idényben is hozott 23 kanadai pontot a konyhára, 2500 játékperc alatt. És pár nap múlva tölti be a 38-at… A Messi távozása utáni idényben kilenc játékost igazoltak, majd nyolcat (akkor érkezett a lengyel is), utána hatot, tavalyelőtt kettőt, tavaly szintén kettőt. Az utóbbi két átigazolási idényben érkezett egy-egy nagyobb név és egy-egy fiatal ígéret (Dani Olmo és Pau Víctor, illetve Joan García és Roony Bardghji), 2026-ra már megvan a nagy név: az angol szélső, Anthony Gordon.
Csak pletyka… Csak pletyka?
TRANSZFER ELŐTT SZÁMOLGATÁS
Leírtuk már párszor: a Barca vezetőségének el kell adnia a nyáron több játékost, hogy… Kitalálták. Idén távozhat 40-50 millió euróért Ferran Torres Párizsba, Marc-André ter Stegen minden bizonnyal Amszterdamban köt ki, kölcsönben – és ahogyan egyre többször lép pályára, úgy állja az Ajax egyre nagyobb részét a kapus éves 16.7 milliós bruttó fizetésének, amihez még 4.2 millió eurónyi bónusz járhat(ott volna Barcelonában). Ter Stegent legutóbb a Gironához adták kölcsön, bár ott csak két mérkőzésen léphetett pályára sérülése miatt – a Girona edzője, Michel az Ajaxhoz távozott a nyáron, a többit kitalálják.
Ferran ügyéről többször is írtunk már, annyi új információt találtunk, hogy ha hosszabbít a Barcával, a korábbi klubja, a Manchester City nyolcmillió eurót kap a korábbi szerződés alapján. Az éves fizetése bónuszokkal együtt 13 millió euró, négy éve 55 millió euróért vették, ez az amortizációs költségek miatt fontos – és újabb érv az eladása mellett. Ha hosszabbítanak vele, azt éppen ezért csak ősszel teszik majd, miután regisztrálták a nyári érkezőket…
EGY, CSAK EGY LEHET…
A szélső Roony Bardghjiért a Sporting CP, a Borussia Dortmund, az Everton, a Sunderland, az Aston Villa és a Leeds United, Jules Koundéért a Bayern München „kapdos”. Utóbbi távozására nagy pénzt nem tennénk, ellenben a pár hónap múlva a harmadik X-be lépő Raphinhát ismét vinné az Al-Hilal, 80 millió euróért, a brazilnak évi 50 millió eurós nettó bért ígérve.
MAGYAR JÁTÉKOS IS TÁVOZHAT
Yaakobishvili Áronnak is van kérője a Racing Santander, a Levante és az RCD Mallorca révén, írja a neves újságíró, Matteo Moretto; a 22 esztendős középpályás, Marc Casadó és Héctor Fort körül a Dortmund legyeskedik, Casadót vinné az Al-Hilal, az Al-Naszr, az Al-Ittihad és a Milan is.
Visszatérhet tízmillió euróért Joao Cancelo, Marcus Rashfordot nem tartották meg, a havi egymillió bruttó bért kérő Karim Adeyemi pótolja őt a keretben, de erről majd később. Lewandowski utóda Julián Álvarez lesz, ha eladja az Atlético Madrid, a Marca szerint ez a nyár szappanoperája, de a klub nélküli Dusan Vlahovics, a 29 millió euróért a szerződése szerint elvihető Fisnik Asllani (Hoffenheim) és Junior Kroupi (Bournemouth, 100 millió az ára) is célpont.
A 22-ES CSAPDÁJA
A katalán Sport és más lapok szerint Adeyemi leigazolása már biztos, és a sportigazgató Deco hamar megegyezett a németekkel a 22+9 milliós vételárban… annak ellenére, hogy a szélsőt Jorge Mendes képviseli. A Dortmund a relatíve alacsony árat magas továbbadási százalékkal kompenzálta: az átigazolási nyereség harmada az övé lesz. Hans-Dieter Flick már régóta szeretné megszerezni a támadót, ezért sem éltek az opciójukkal Rashford ügyében. Adeyemi volt már jobb formában is, ám az RB-műhely neveltje, villámgyors, erős, szélsőként, ékként, karmesterként és visszavont középcsatárként is bevethető – ha Flickék tudják motiválni és egyforma magas szinten tartani a teljesítményét, lenyesegetik a magánéleti vadhajtásait, elkerülik a sérülések, akkor nagyon nagy fogás lesz.
A szerződése jövőre lejárt volna Dortmundban, és nem rejtette véka alá, hogy távozni akar. Az előző idényben 47 percet játszott átlagosan mérkőzésenként, pedig most elkerülték a súlyosabb sérülések. A Kicker szerint a Bundesliga 8. legjobb támadó középpályása (volt), igaz, 2023-ban még sokkal jobb osztályzatokat kapott. Az biztos, hogy a Barcelona nem aktiválta a 40 millió eurónál valamivel kisebb kivásárlási árat a dortmundi Serhou Guirassyt illetően.
Nem adják, legalábbis ennyiért nem
A VÉDELEM ÚJ FEJE?
William Saliba vagy Alexander Isak megszerzésében a magunk részéről nem hiszünk, az FC Bruges ellenben eladja olcsón a 18 éves belga szélsőt, Jesse Bisiwut, ha jelentős részesedést kap a továbbadásából. Az egyiptomi éket, Hamza Abdelkarimot 1.5+3.5 millió euróért már meg is vették az Al-Ahlitól, elméletileg a tartalékok közé, de a felnőttekkel edz.
Cristian Romero egyértelművé tette hozzá közel álló újságírók szerint, hogy szakít a Tottenhammel, kiszemelt a védelem közepére Aymeric Laporte és a lipcsei Castello Lukeba is, utóbbi lenne a legdrágább – spanyol lapok szerint Koundé mellett Ronald Araújo is távozhat a nyáron.
PECH
Frenkie de Jong hónapokra kidőlt, sovány vigasz a FIFA által nyújtott maximum kétmillió eurós kompenzáció (a többi részvevőért összesen érkezik hárommillió), a klubnál nagyon mérgesek az egykori kedvencre, Ronald Koemanra, aki nem tájékoztatta a klubot, hogy De Jong injekciókat kapott a világbajnokságon az utolsó két mérkőzése előtt is; de a játékos is okosabban tette volna, ha nem lép pályára – így akár féléves kihagyásra kényszerülhet rosszabb esetben, ha műteni kell a térdét.
Saját forrásból is lehet pótolni őt, a La Masia forrásai kimeríthetetlenek: a vasárnapi vb-döntőben akár kilenc olyan játékos is pályára léphet, aki az FC Barcelona neveltje…
A FRÁNYA ANYAGIAK…
Az előző idényben nyolcmilliós veszteséggel zártak, de ez az azelőtti 240 millió eurós mínusz fényében csodás teljesítmény, nem pedig negatívum. A bevételek közelítettek az egymilliárd euróhoz, a Barcelona a világ második leggazdagabb klubja… és ebben a hónapban vesz fel 210 millió euró újabb kölcsönt, amelynek a fedezetei a későbbi TV-s bevételek; az összeg egyik fele júliusban, a másik novemberben érkezik a klub számlájára. Az előző pénzügyi évben a 994 millió eurós összbevétel messze nem klubrekord, az 1.26 milliárd euró, 2023-ból, de a mérkőzésnapi, kereskedelmi és közvetítési bevételek nőttek, az ismert okok miatt az utóbbi kettő a legdinamikusabban. Az átigazolási és egyéb bevételek 151 millió euróról 96-ra csökkentek. A kiadási oldal királya itt is a bértömeg: a sportolók 534, a „személyzet” 76 milliót kapott (ez hat-, illetve tízszázalékos növekedés az előző évhez képest, és benne vannak más szakosztályok tagjai is), az „üzemeltetési költségek” 282 millió euróra rúgtak. Ami jó hír Barcelonában, hogy a klub nettó adóssága 559 millió euróról 469 millió euróra csökkent tavaly, ez már megfelel a La Liga előírásainak.
424 millió eurót fektettek be az Espai Barcába
MÁS METÓDUS SZERINT AZONBAN…
Erre a szezonra egymilliárd euró fölé nőnek a bevételek, a kiadásokat ennél valamivel kisebbre tervezték, de 642 milliós bérköltséggel – ami rossz hír, hogy a hosszú távú kötelezettségeket is beleértve a klub 1.45 milliárdos adósságot cipel a hátán, ebből az Espai Barca része 801 millió euró, csak erre az éves kamat 17 millió euró. Ha egyes szakértők szerint minden létező kötelezettséget összeadunk, a Barcelona adóssága 2.42 milliárd euró. Tudják: a modern futball ára…
De az biztosabb mint a Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz befutó, 2-9-11, hogy egy év múlva újabb óriási adóssággal várjuk az újabb nagy transzfereket – a kérdés csak az, milyen elért eredménnyel a cikk elején.
A LA LIGA ÁTIGAZOLÁSAI, 2026 NYARA
DEPORTIVO ALAVÉS
ÉRKEZETT: Ville Koski (NK Istra, kölcsön után végleg, 3 000 000 euró), Mikel Rodriguez (Sociedad B, 2 000 000 euró)
Kölcsönből vissza: Moussa Diarra (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Victor Parada (Szpartak Moszkva, 5 0000 000), Asier Villalibre (Santander, kölcsön után végleg, 1 000 000 euró), Raúl Fernández (Leganés, ingyen), Jon Guridi (Sevilla, ingyen)
Kölcsönből vissza: Ibrahim Diabate (GAIS), Jon Pacheco (Sociedad), Calebe (Fortaleza)
ATLÉTICO MADRID
ÉRKEZETT: Morten Hjulmand (Sporting CP, 40 000 000 euró), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, 22 000 000 euró)
Kölcsönből vissza: Horatiu Moldovan (Oviedo), Thomas Lemar (Girona), Carlos Martín (Vallecano)
TÁVOZOTT: Antoine Griezmann (Orlando City, ingyen)
Kölcsönbe: Clément Lenglet (Benfica), Horatiu Moldovan (Eyüpspor)
Kölcsönből vissza: Nico González (Juventus)
REAL BETIS SEVILLA
ÉRKEZETT: Facundo Bernal (Fluminense, 10 500 000), Fran García (Real Madrid, 4 000 000)
Kölcsönből vissza: Iker Losada (Levante), Gonzalo Petit (Granada)
TÁVOZOTT: Sergi Altimira (Sporting CP, 18 250 000), Nobel Mendy (Vallecano, kölcsön után végleg, 3 500 000), Mateo Flores (Arouca, kv., 1 400 000), Adrián San Miguel (visszavonult), Ricardo Rodríguez (szerződése lejárt), Cédric Bakambu (szerződése lejárt), Chimy Ávila (szerződése lejárt), Pau López (szerződését felbontották)
Kölcsönből vissza: Szofjan Amrabat (Fenerbahce)
ATHLETIC BILBAO
ÉRKEZETT: Eder García (Bilbao B)
Kölcsönből vissza: Benat Gerenabarrena (Castellón), Julen Agirrezabala (Valencia), Álvaro Djaló (Al-Garafa), Hugo Rincón (Girona), Peio Canales (Santander), Unai Vencedor (Levante)
TÁVOZOTT: Unai Gómez (Udinese, 4 500 000), Urko Izeta (Cádiz, 1 500 000), Inigo Lekue (visszavonult)
Kölcsönbe: Eder García (Córdoba)
CELTA VIGO
ÉRKEZETT: Aleix Febas (Elche, ingyen), Javi Galán (Osasuna, i.)
Kölcsönből vissza: Carlos Dotor (Málaga), Carles Pérez (Arisz), Manu Sánchez (Levante), Damián Rodríguez (Santander), Unai Núnez (Valencia)
TÁVOZOTT: Óscar Mingueza (Crystal Palace, i.), Mihajlo Risztics (szl.), Franco Cervi (szl.), Joseph Aidoo (szl.)
Kölcsönből vissza: Fer López (Wolverhampton)
ESPANYOL BARCELONA
ÉRKEZETT: Álex Calatrava (Castellón, 5 000 000)
Kölcsönbe: Gabriel Moscardo (PSG), Quilindschy Hartman (Burnley)
Kölcsönből vissza: Pablo Ramón (Santander), Javi Hernández (Mirandés), Marcos Fernández (Ceuta), Roger Hinojo (Leonesa), Rafel Bauza (Mirandés), José Gragera (Deportivo La Coruna)
TÁVOZOTT: Fernando Calero (Málaga, i.), Charles Pickel (Sardzsah)
Kölcsönből vissza: Cyril Ngonge (Napoli), Carlos Romero (Villarreal), Ramón Terrats (Villarreal)
FC GETAFE
ÉRKEZETT: Martín Satriano (Lyon, kv., 6 500 000), Zaid Romero (FC Bruges, kv., 5 000 000), Mario Martín (Real Madrid, kv., 3 500 000), Ramón Terrats (Villarreal, 2 500 000), Sebastián Boselli (River Plate, kv., 1 500 000)
Kölcsönbe: Andrés García (Aston Villa)
Kölcsönből vissza: Yvan Neyou (Al-Ohdud), Juan Berrocal (Atlanta United), Christantus Uche (Crystal Palace), Peter Federico (Valladolid), Coba da Costa (Anderlecht)
TÁVOZOTT: Luis Milla (Como, 6 000 000), Mauro Arambarri (River Plate, 3 000 000), Coba da Costa (Al-Holud, 2 000 000), Juan Iglesias (Sevilla, i.), Peter Federico (Górnik Zabrze, 2 000 000), Diego Rico (szl.), Allan Nyom (szl.)
Kölcsönből vissza: Adrián Liso (Zaragoza), Abu Kamara (Hull City), Luis Vázquez (Anderlecht), Veljko Birmancsevics (Sparta Praha)
FC BARCELONA
ÉRKEZETT: Anthony Gordon (Newcastle United, 80 000 000 euró), Toni Fernández (Barcelona B), Tommy Marqués (Barcelona B), Xavi Espart (Barcelona B), Diego Kochen (Barcelona B)
Kölcsönből vissza: Marc-André ter Stegen (Girona), Héctor Fort (Elche), Inaki Pena (Elche), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)
TÁVOZOTT: Ansu Fati (Monaco, kölcsön után végleg, 11 000 000), Inaki Pena (Panathinaikosz, 3 000 000 euró), Robert Lewandowski (Chicago Fire, ingyen)
Kölcsönbe: Diego Kochen (Lyngby)
Kölcsönből vissza: Joao Cancelo (Al-Hilal), Marcus Rashford (Manchester United)
FC ELCHE
ÉRKEZETT: Buba Sangaré (AS Roma, kv., 500 000), Víctor Chust (Cádiz, kv., 1 000 000), Gonzalo Villar (Dinamo Zagreb, kv., 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Bambo Diaby (Granada), Abiel Osorio (Defensa y Justicia), Matia Barzic (Leonesa)
TÁVOZOTT: Álvaro Rodríguez (Bournemouth, 25 000 000), Léo Pétrot (Anderlecht, i.), André Silva (FC Porto, i.), Aleix Febas (Celta Vigo, i.)
Kölcsönből vissza: Héctor Fort (Barcelona), Adria Pedrosa (Sevilla), Inaki Pena (Barcelona), Rafa Mir (Sevilla)
DEPORTIVO LA CORUNA
ÉRKEZETT: Leo Román (Mallorca, 9 000 000), Jonathan Asp Jensen (Bayern München II, 6 000 000), Bright Ede (Motor Lublin, 6 000 000), Lorenzo Amatucci (Fiorentina, 2 500 000), Teun Gijselhart (De Graafschap, 1 000 000)
Kölcsönből vissza: Luis Chacón (Leonesa)
TÁVOZOTT: Luis Chacón (Real Valladolid, 500 000), Sergio Escudero (Zaragoza, i.), Cristian Herrera (szl.)
Kölcsönből vissza: Samuele Mulattier (Sassuolo), José Gragera (Espanyol)
UD LEVANTE
ÉRKEZETT: Enzo Bardeli (Dunkerque, i.), Aissza Mandi (Lille, i.)
TÁVOZOTT: Mathew Ryan (szl.), Pablo Martínez (szl.), Diego Pampín (szl.), José Luis Morales (szl.)
Kölcsönből vissza: Ugo Raghouber (Lille), Alan Matturro (Genoa), Unai Vencedor (Bilbao), Iker Losada (Betis), Manu Sánchez (Celta Vigo), Matías Moreno (Fiorentina)
FC MÁLAGA
ÉRKEZETT: Fernando Calero (Espanyol, i.)
TÁVOZOTT: Javi Moreno (szl.)
Kölcsönből vissza: Carlos Dotor (Celta Vigo)
REAL MADRID
ÉRKEZETT: Marc Cucurella (Chelsea, 55 000 000 euró), Denzel Dumfries (Inter, 20 000 000), Bernardo Silva (Manchester City, i.), Ibrahima Konaté (Liverpool, i.), Fran González (Real Madrid B), Manuel Ángel (Real Madrid B), David Jiménez (Real Madrid B), César Palacios (Real Madrid B)
Kölcsönből vissza: Endrick (Lyon)
TÁVOZOTT: Fran García (Betis, 4 000 000), Mario Martín (Getafe, kölcsön után végleg, 3 500 000), Daniel Carvajal (szerződése lejárt), David Alaba (szl.), Dani Ceballos (szl.)
RACING SANTANDER
ÉRKEZETT: Facundo González (Juventus, 2 500 000), Asier Villalibre (Alavés, kv., 1 000 000), Sergio Canales (Monterrey, kv., i.)
TÁVOZOTT: Mario García (Widzew Lódz, 500 000), Javi Castro (Cádiz)
Kölcsönbe: Aritz Aldasoro (Oviedo), Jokin Ezkieta (Cádiz)
Kölcsönből vissza: Pablo Ramón (Espanyol), Jaime Mata (szl.), Peio Canales (Bilbao), Manex Lozano (Basconia), Damián Rodríguez (Celta Vigo), Facundo González (Juventus)
FC SEVILLA
ÉRKEZETT: Jon Guridi (Alavés, i.), Juan Iglesias (Getafe, i.), Arouna Sangante (Le Havre, i.)
Kölcsönből vissza: Rafa Mir (Elche), Adria Pedrosa (Elche), Alfon González (Villarreal)
TÁVOZOTT: César Azpilicueta (visszavonult), Örjan Nyland (szl.), Nemanja Gudelj (szl.), Adnan Januzaj (szl.), Alexis Sánchez (szl.)
Kölcsönből vissza: Batista Mendy (Trabzonspor)
REAL SOCIEDAD SAN SEBASTIÁN
ÉRKEZETT: Kita Kazunari (Kiotó Szanga, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Carlos Fernández (Mirandés), Jon Pacheco (Alavés), Javi López (Oviedo), Mikel Goti (Córdoba)
TÁVOZOTT: Brais Méndez (Columbus Crew, 6 000 000), Aritz Elustondo (PAOK, i.)
Kölcsönből vissza: Duje Caleta-Car (Lyon), Wesley (Al-Nasszr)
CA OSASUNA
ÉRKEZETT:
TÁVOZOTT: Víctor Munoz (Liverpool, 40 000 000), Sheraldo Becker (Mainz, kv., 500 00), Javi Galán (Celta Vigo, i.), Juan Cruz (szl.)
FC VALENCIA
ÉRKEZETT: Szato Rjunoszuke (FK Tokió, 4 000 000), Justin de Haas (Famalicao, i.), Aliou Dieng (Al Ahli, i.)
Kölcsönből vissza: Iker Córdoba (Mirandés), Cenk Özkacar (1. FC Köln)
TÁVOZOTT: Thierry Correia (Venezia, i.), Baptiste Santamaria (PAOKi, i.), Renzo Saravia (szl.), Eray Cömert (szl.)
Kölcsönből vissza: Julen Agirrezabala (Bilbao), Largie Ramazani (Leeds United), Lucas Beltrán (Fiorentina), Unai Núnez (Celta Vigo)
RAYO VALLECANO
ÉRKEZETT: Nobel Mendy (Betis, kv., 3 500 000), Jozhua Vertrouwd (Castellón, 1 500 000)
Kölcsönből vissza: Etienne Eto’o (Villarreal B)
TÁVOZOTT: Alfonso Espino (Racing Club, i.), Óscar Trejo (visszavonult), Abdul Mumin (szl.)
Kölcsönből vissza: Gerard Gumbau (Granada)
Kölcsönből vissza: Carlos Martín (Atlético Madrid), Iljasz Ahomah (Villarreal)
FC VILLARREAL
ÉRKEZETT:
Kölcsönből vissza: Carlos Romero (Espanyol), Dani Requena (Córdoba), Iljasz Ahomah (Rayo Vallecano), Thiago Fernández (Oviedo)
TÁVOZOTT: Ramón Terrats (Getafe, kv., 2 500 000), Alfonso Pedraza (Lazio, i.), Dani Parejo (szl.), Thomas Partey (szl.)
Kölcsönből vissza: Rafa Marín (Napoli), Alfon González (Sevilla)
AZ ÉLVONALBÓL KIESETT CSAPATOK
RCD MALLORCA
ÉRKEZETT: Adrián Fuentes (Córdoba, 2 000 000), Arnau Puigmal (Almería, i.)
Kölcsönbe: Aboubaka Soumahoro (Hamburg)
Kölcsönből vissza: Marc Domenech (Ceuta)
TÁVOZOTT: Vedat Muriqi (Fenerbahce, 15 500 000), Leo Román (Deportivo La Coruna, 9 000 000), Cyle Larin (Southampton, kv., 3 000 000), Pablo Maffeo (Olympiakosz, 2 700 000), Aszano Takuma (Sanfrecce Hirosima, ingyen), Omar Mascarell (Al-Halidzs, i.)
Kölcsönből vissza: Mateo Joseph (Leeds United ), Marash Kumbulla (AS Roma)
FC GIRONA
ÉRKEZETT: Olekszandr Piscsur (ETO FC, 900 000), Izan González (Cornella, 300 000)
Kölcsönből vissza: Yaakobishvili Antal (Tenerife), Yáser Asprilla (Galatasaray), Kim Min Szu (FC Andorra), Dawda Camara (Cádiz)
TÁVOZOTT: Ladislav Krejcí (Wolverhampton, kv., 22 000 000), Jhon Solís (Birmingham City, kv., 7 500 000), Daley Blind (Ajax, i.), David López (szl.), Cristhian Stuani (szl.), Axel Witsel (szl.), Juan Carlos (szl.)
Kölcsönből vissza: Marc-André ter Stegen (Barcelona), Claudio Echeverri (Manchester City), Vitor Reis (Manchester City), Thomas Lemar (Atlético Madrid ), Hugo Rincón (Bilbao)
REAL OVIEDO
ÉRKEZETT: Alexandru Isfan (Farul, 800 000), Pablo Sáenz (Granada, i.), Jacobo González (Córdoba, i.)
Kölcsönbe: Aritz Aldasoro (Santander)
TÁVOZOTT: Eric Bailly (szl.), Santi Cazorla (visszavonult), Kwasi Sibo (szl.), Leander Dendoncker (szl.)
Kölcsönből vissza: Santiago Colombatto (Club León), Thiago Fernández (Villarreal), Thiago Borbas (RB Bragantino), Nicolás Fonseca (Club León), Javi López (Sociedad), David Carmo (Nottingham), Horatiu Moldovan (Atlético Madrid), Federico Vinas (Club León)
Lezárva péntek délután.