New Yorkban továbbra is pocsék a levegő minősége, a FIFA az esőre vár

A világbajnokság helyosztóit megelőző napokban kényszerű módosítást kell végrehajtanom azon terveimen, hogy mikről tudósítsak Olvasóinknak. A szünnapokon néhány, az amerikai vidék érdekességeit bemutató riportot terveztem írni, ám cikkem készítésekor még azt a nyugat-pennsylvaniai házat sem tudom elhagyni, ahol tartózkodom. Néhány lépés megtétele után ugyanis levegőért kapkodok.

A kanadai hatóságok pénteki tájékoztatása szerint egyszerre több mint 900 különböző helyen tombol erdőtűz az országban, a legtöbb ezek közül Ontario tartományban. A füst az Egyesült Államok észak-keleti régióiban különösen nagy gondot okoz. Mikor e sorokat írom, a levegő minőségét a veszélyes kategóriába sorolják, ez pedig korántsem alaptalan. Az eget sűrű füst borítja be, az ablakokon kinézve elsőre úgy tűnik, mintha esne az eső, pedig csak apró hamudarabokat fúj a szél, ha pedig az ember csak rövid időre is kilép a bejárati ajtón, 10 másodpercen belül a torka kaparni, az orra szúrni, a szeme pedig fájni kezd.

A vb-döntő helyszínén, a New York közeli East Rutherford térségében a fent írtaknál némileg enyhébb a helyzet, de ott is figyelmeztetést adtak ki a hatóságok az egészségtelen levegő miatt. New York Cityben a hatóságok szűrővel ellátott maszkokat osztogatnak.

A spanyolok edzése (Fotó: Imago Images)

Ilyen körülmények között kénytelen edzeni mindkét válogatott. A spanyolok már csütörtökön is a döntő helyszínétől nem messze, East Hanoverben készültek a vasárnapi fináléra. Tréningjük helyszínéül a New York Red Bulls régi edzőközpontja szolgált, ahol szinte folyamatosan locsolták a pályát a levegőben szálló por megkötése érdekében.

Az argentin válogatottat ezen a napon még az Atlanta United otthonában látták vendégül, majd miután Lionel Messiék egy vihar miatt néhány órás késéssel átrepültek New Yorkba, pénteken, helyi idő szerint délután nem messze a spanyoloktól, a Red Bulls Morristownban található új edzőközpontjában gyakorlatoznak.

A vb-döntőt egyvalami mentheti meg az egészségügyi vészhelyzettől: az időjárás kedvező változása. Az ESPN jelentései szerint a FIFA nem adja jelét az aggodalomnak, a nemzetközi szövetségnél bizakodva várják, mi változik vasárnapig. Bár New York állam meteorológiai szolgálatának előrejelzése szerint a füst szombat reggelre a „Nagy Alma” térségében jobban besűrűsödhet, aznap napközben várhatóan megélénkül a szél, és több órán át eshet az eső, ami segíthet megkötni a levegőben szálló port és hamut, így a döntőre már kedvezőbbé válhatnak a körülmények.

Ha azonban a természet nem lesz kegyes a rendezőkhöz, az jóval nagyobb gondot okozhat, mint amikor a mexikói–angol mérkőzést később kellett kezdeni, vagy amikor a francia–iraki összecsapást átmenetileg felfüggeszteni kényszerültek. A viharok elől be lehet húzódni villámvédett helyre, egy nyitott stadionban azonban – mint amilyen a döntő helyszíne – nem lehet kitenni a játékosokat, a stábtagokat és a sok tízezres nézősereget a füsttel teli levegő egészségügyi kockázatának.

Így ha szombaton mégsem esik az eső, vagy csak rövid ideig, a szervezők kezdhetnek esőtáncot járni.