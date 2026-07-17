Hazájában folytatja kölcsönben a Puskás Akadémia légiósa

Mose Szemel egy évvel ezelőtt a Hapoel Rison Leciontól igazolt a Puskás Akadémiához, de a magyar élvonalban kevés lehetőséget kapott: 11 bajnokin és két nemzetközi kupaselejtezőn adott neki lehetőséget Hornyák Zsolt, a csapat akkori vezetőedzője.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Lamin Colley (gambiai-angol, Diósgyőri VTK), Dusinszki Szabolcs (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Nagy Zoárd (FK Csíkszereda – Románia), Ominger Gergő (BVSC-Zugló)

Kiszemeltek: –

Távozók: Ásványi Domonkos (Csákvár), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus, kölcsön után végleg), Kerezsi Zalán (MTK Budapest, kölcsön után végleg), Markgráf Ákos (Újpest FC), Szappanos Péter (Újpest FC), Umathum Ádám (ETO FC, legutóbb kölcsönben Csákvár), Quentin Maceiras (svájci-spanyol, Servette – Svájc)

Kölcsönből visszatérhet klubjához: –

Kölcsönbe távozók: Magyar Zsolt (FK Csíkszereda – Románia), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Ramat Gam – Izrael)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: