Szaka nem bokszolhat álomdöntőt az ob-n

Szaka István arra készült, hogy ellentmondást nem tűrő, remek boksszal megveri a döntőben Bernáth Attilát, és ismét ő lesz az 50 kg-os súlycsoport magyar bajnoka. A maga részét gyorsan hozzá is tette ahhoz, hogy így legyen, ám az élet átírta a terveit. Történt, hogy a két éve még Eb-döntőt bokszoló Bernáth mindössze néhány másodpercet tötött a ringben, amikor rálépett Lakatos Péter lábára, kifordult a bokája, és fájdalmas arccal a ringpadlón ülve feladta a mérkőzését. Nem véletlen, hogy edzője, Szabó Ildikó dühösen csapott néhányat a szorítóra…

Bernáthból így is jut szombatra, hiszen László ott lesz a Virbán Gábor elleni 55 kilós fináléban. Mint ahogyan tokiói olimpikonunk, Gálos Roland is, aki a kifejezetten biztató formában bunyózó Oláh Levente ellen visszaszerezheti a trónt, ha már a címvédő Kovács Kruzító eggyel feljebb indult.

Kovács meccse zárja majd a döntős nap programját, nem véletlenül, hiszen a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben duplán hazai ringben bunyózó Petrimán Milán lesz Kruzító ellenfele – kettejük meccsére már most feni a fogát mindenki.

A sűrű középső súlykategóriákban is eljutottak az aranycsatákig, akiknek el kellett jutniuk, az U23-as Európa-bajnok Gémes Levente például Cservenka Róbertet verte meg egyhangú pontozással, és Isaac Oroyovwéval bunyózhat, aki szoros csatában legyőzte a tavalyi bajnok miskolci Mester Somát.

A 70 kilós Hankó Kálmán nagyszerű, őszinte meccsen verte meg Búza Rafaelt, és a honvédos címvédő, Énekes Dominik vár rá szombaton. A tavaly 16 év után magyar férfi bunyósként vb-érmes Akilov Pilip ellenfele az ifjú pécsi Bátori Mihály lesz a döntőben. A 85 kilós Sallai Márk kisebb meglepetést okozott a Krekó István elleni sikerével és a rutinos Kovács Pállal bokszolhat az aranyért, 90 kg-ban pedig összejött a két Kiss álomdöntője: Levente és Milán Rokkó vívja.

A lányoknál jó kis meccseket hozott az 51 kg, ahol Mezei Petra legyőzte a tavalyi vb-n szereplő Pap Katát, és az MTK-s Horváth ikrek közül Laura ellen bokszol majd. Az utóbbi testvére, Kármen (eddig ő bokszolt 51, Laura pedig 54 kilóban…) az 54 kilósok döntőjében megpróbálkozhat a trónfosztással az Eb-bronzérmes Lakotár Hanna ellen. A nemrég világkupadöntős Kuhta Vladiszlava 60 kg-ban nyert simán Dobos Rebeka ellen, Hámori Luca edzett egy jót 65 kg-ban, és ő is döntős – ellenfele, akárcsak tavaly, Cifra Diána lesz.

Délelőtt 11-kor, délután pedig 16 órakor kezdődnek a döntők a Continental Arenában, az m4sport.hu és a MÖSZ YouTube-csatornája folyamatosan közvetít, az M4 Sport+ pedig 17.30-tól a tíz legizgalmasabbnak tűnő finálét adja élőben.