A vb 20 milliárd dolláros hatással lehet az Egyesült Államok gazdaságára

Brian Moynihan vezérigazgató kifejtette, hogy gazdasági hatás alatt például a turizmusból származó bevételeket, a fogyasztás fellendülését, valamint a vendéglátóhelyeken történő kiadásokat kell érteni.

Hozzátette, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) köré épülő gazdasági tevékenységből származó teljes összeg megközelítőleg 40 milliárd dollár, ennek fele keletkezik az Egyesült Államokban. Vizsgálatuk szerint a mérkőzéseknek otthont adó városok közül Kansas Cityben a növekedés üteme és a kiadások mértéke gyorsabb, mint máshol.

A Deloitte pénzügyi tanácsadó cég szerint Mexikó gazdaságára 2,5 milliárd dolláros hatással van a torna.

A Bloomberg Intelligence tanulmánya szerint a FIFA – világbajnokságból származó – bevétele körülbelül 9 milliárd dollár lesz, ami több mint negyven százalékos növekedést jelent a 2022-es katari torna 6,3 milliárd dolláros rekordjához képest.

A növekedés a turizmusban, a szálloda- és vendéglátóiparban, a kiskereskedelemben, a reklámiparban és a fogyasztási cikkek szektorában egyaránt megfigyelhető.

A csaknem negyven napig tartó tornán a korábbi 32 helyett immár 48 válogatott vett részt. Ez szinte kétszer annyi mérkőzést jelentett: 104-et a négy évvel ezelőtti 64 helyett. A találkozóknak az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 16 városa adott otthont.