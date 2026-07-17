Nemzeti Sportrádió

A vb 20 milliárd dolláros hatással lehet az Egyesült Államok gazdaságára

2026.07.17. 21:26
Fotó: Getty Images
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A vasárnap záruló labdarúgó-világbajnokság 20 milliárd dolláros hatással lehet az Egyesült Államok gazdaságára a Bank of America becslése szerint.

Brian Moynihan vezérigazgató kifejtette, hogy gazdasági hatás alatt például a turizmusból származó bevételeket, a fogyasztás fellendülését, valamint a vendéglátóhelyeken történő kiadásokat kell érteni.

Hozzátette, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) köré épülő gazdasági tevékenységből származó teljes összeg megközelítőleg 40 milliárd dollár, ennek fele keletkezik az Egyesült Államokban. Vizsgálatuk szerint a mérkőzéseknek otthont adó városok közül Kansas Cityben a növekedés üteme és a kiadások mértéke gyorsabb, mint máshol.

A Deloitte pénzügyi tanácsadó cég szerint Mexikó gazdaságára 2,5 milliárd dolláros hatással van a torna.

A Bloomberg Intelligence tanulmánya szerint a FIFA – világbajnokságból származó – bevétele körülbelül 9 milliárd dollár lesz, ami több mint negyven százalékos növekedést jelent a 2022-es katari torna 6,3 milliárd dolláros rekordjához képest.

A növekedés a turizmusban, a szálloda- és vendéglátóiparban, a kiskereskedelemben, a reklámiparban és a fogyasztási cikkek szektorában egyaránt megfigyelhető.

A csaknem negyven napig tartó tornán a korábbi 32 helyett immár 48 válogatott vett részt. Ez szinte kétszer annyi mérkőzést jelentett: 104-et a négy évvel ezelőtti 64 helyett. A találkozóknak az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada összesen 16 városa adott otthont.

 

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