Mbappé hasizmot villantott, a franciák már a spanyolok ellen készülnek – videó

A jelek szerint kiváló a hangulat a franciák háza táján, erre utal az is, hogy Kylian Mbappé jókedvűen tréfálkozott csapattársaival a legutóbbi edzésen, miközben hasizmát is megvillantotta a kameráknak.

😂Mbappé presume de físico frente a sus compañeros de selección#NuestroMejorMundial pic.twitter.com/MhUmVnEa0u — Diario AS (@diarioas) July 12, 2026

A Franciaország–Spanyolország világbajnoki elődöntő magyar idő szerint kedden 21 órától kezdődik Dallasban.