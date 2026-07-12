Mbappé hasizmot villantott, a franciák már a spanyolok ellen készülnek – videó
A francia válogatott már a Spanyolország elleni elődöntőre készült, amelyet majd kedden rendeznek meg Dallasban.
A jelek szerint kiváló a hangulat a franciák háza táján, erre utal az is, hogy Kylian Mbappé jókedvűen tréfálkozott csapattársaival a legutóbbi edzésen, miközben hasizmát is megvillantotta a kameráknak.
A Franciaország–Spanyolország világbajnoki elődöntő magyar idő szerint kedden 21 órától kezdődik Dallasban.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik