Nemzeti Sportrádió

Mbappé hasizmot villantott, a franciák már a spanyolok ellen készülnek – videó

T. Z.T. Z.
2026.07.12. 19:16
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foci vb 2026 Kylian Mbappé Franciaország Spanyolország
A francia válogatott már a Spanyolország elleni elődöntőre készült, amelyet majd kedden rendeznek meg Dallasban.

A jelek szerint kiváló a hangulat a franciák háza táján, erre utal az is, hogy Kylian Mbappé jókedvűen tréfálkozott csapattársaival a legutóbbi edzésen, miközben hasizmát is megvillantotta a kameráknak.

A Franciaország–Spanyolország világbajnoki elődöntő magyar idő szerint kedden 21 órától kezdődik Dallasban.   

 

foci vb 2026 Kylian Mbappé Franciaország Spanyolország
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