Nemzeti Sportrádió

Röplabda: bronzérmes az U18-as leányválogatott az Eb-n

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.07.12. 17:14
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U18-as leányválogatott u18-as leány Európa-bajnokság röplabda utánpótlás utánpótlássport
Négy játszmában legyőzte a franciákat az U18-as leány röplabda-válogatott a korosztályos Európa-bajnokság bronzmeccsén, Rigában. Ezzel magyar csapat először szerzett érmet az utánpótlás Eb-k történetében.

Azok után, hogy szombaton a magyar csapat 3:1-re kikapott a törököktől az elődöntőben, másnap a bronzérem volt a tét a franciákkal szemben a lett-litván közös rendezésű U18-as leány röplabda Európa-bajnokság záró napján. A felek a csoportkörben már találkoztak egyszer, akkor az ellenfél nyert öt játszmában.

Kőnig Gábor tanítványai az első szettet szorosan, 25:23-ra megnyerték, majd a másodikban is akadt szettlabdája a mieinknek, de aztán 27:25-re a franciák vitték el a játszmát és egyenlítettek. A harmadik felvonásban az elejétől fogva a magyar lányoknál volt az előny, és 25:20-szal ismét előnybe kerültek. A negyedik etap hasonló forgatókönyv szerint alakult, és

végül 25:18-cal sikerült lezárni a meccset, s ezzel megszerezni a bronzérmet.

A meccs legeredményesebbjeként a nyíregyházi Pampuch Gréta 22 pontig jutott, míg a vasasos ikerpárból Zsombók Anna 15, Eszter 10 pontot szerzett.

Forrás: CEV

A harmadik hely megszerzésével sportágtörténeti sikert értek el az U18-as lányok,

ugyanis a teremszakág korosztályos Európa-bajnokságainak történetében először sikerült magyar csapatnak érmet nyernie.

Az már korábban – az elődöntőbe kerüléssel – eldőlt, hogy a magyar csapat kijutott a jövő évi U19-es világbajnokságra, amelynek a helyszíne egyelőre nem ismert.

A kiemelkedő szereplésben oroszlánrészt vállalt a Zsombók Eszter, Zsombók Anna és Pampuch Gréta trió (16 évesen mindhárman már stabil tagjai a felnőttválogatottnak is). Jól jelzi, hogy milyen kiemelkedőt alkottak az U18-as Eb-n, hogy a torna pontlistáján Zsombók Eszter 173-mal az első, Pampuch Gréta 156-tal a második, míg Zsombók Anna 115-tel a negyedik legeredményesebb játékosként zárt a teljes mezőnyben.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG
Bronzmérkőzés, Riga (Lettország)
Magyarország–Franciaország 3:1 (23, –25, 20, 18)
A meccs részletes statisztikája ITT megtekinthető.
Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:
Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola
Szüle Anna (libero), UTE
Zsombók Anna (center), Vasas Sc
Sánta Laura (ütő), Vasas Sc
Szabados Emma (feladó), UTE
Kling Dóra (ütő), UTE
Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza
Hámori Panka (ütő), SMAFC
Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE
Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc
Bite Adél (center), Vasas Sc
Vértes Luca (libero), Vasas Sc
Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc
Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc

Szakmai stáb:
Kőnig Gábor (szövetségi edző)
Bedőcs Gergely (másodedző)
Sitku Renáta (másodedző/fizio)
Horváth Márton György (masszőr)
Makra Zoltán (erőnléti edző)
Batári Csaba (statisztikus)
Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

(Kiemelt kép forrása: CEV)

U18-as leányválogatott u18-as leány Európa-bajnokság röplabda utánpótlás utánpótlássport
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