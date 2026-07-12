Röplabda: bronzérmes az U18-as leányválogatott az Eb-n

Azok után, hogy szombaton a magyar csapat 3:1-re kikapott a törököktől az elődöntőben, másnap a bronzérem volt a tét a franciákkal szemben a lett-litván közös rendezésű U18-as leány röplabda Európa-bajnokság záró napján. A felek a csoportkörben már találkoztak egyszer, akkor az ellenfél nyert öt játszmában.

Kőnig Gábor tanítványai az első szettet szorosan, 25:23-ra megnyerték, majd a másodikban is akadt szettlabdája a mieinknek, de aztán 27:25-re a franciák vitték el a játszmát és egyenlítettek. A harmadik felvonásban az elejétől fogva a magyar lányoknál volt az előny, és 25:20-szal ismét előnybe kerültek. A negyedik etap hasonló forgatókönyv szerint alakult, és

végül 25:18-cal sikerült lezárni a meccset, s ezzel megszerezni a bronzérmet.

A meccs legeredményesebbjeként a nyíregyházi Pampuch Gréta 22 pontig jutott, míg a vasasos ikerpárból Zsombók Anna 15, Eszter 10 pontot szerzett.

Forrás: CEV

A harmadik hely megszerzésével sportágtörténeti sikert értek el az U18-as lányok,

ugyanis a teremszakág korosztályos Európa-bajnokságainak történetében először sikerült magyar csapatnak érmet nyernie.

Az már korábban – az elődöntőbe kerüléssel – eldőlt, hogy a magyar csapat kijutott a jövő évi U19-es világbajnokságra, amelynek a helyszíne egyelőre nem ismert.

A kiemelkedő szereplésben oroszlánrészt vállalt a Zsombók Eszter, Zsombók Anna és Pampuch Gréta trió (16 évesen mindhárman már stabil tagjai a felnőttválogatottnak is). Jól jelzi, hogy milyen kiemelkedőt alkottak az U18-as Eb-n, hogy a torna pontlistáján Zsombók Eszter 173-mal az első, Pampuch Gréta 156-tal a második, míg Zsombók Anna 115-tel a negyedik legeredményesebb játékosként zárt a teljes mezőnyben.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG

Bronzmérkőzés, Riga (Lettország)

Magyarország–Franciaország 3:1 (23, –25, 20, 18)

A meccs részletes statisztikája Bronzmérkőzés, Riga (Lettország)A meccs részletes statisztikája ITT megtekinthető.

Az U18-as leányválogatott Eb-kerete:

Horváth Emma (center), Szombathelyi Sportiskola

Szüle Anna (libero), UTE

Zsombók Anna (center), Vasas Sc

Sánta Laura (ütő), Vasas Sc

Szabados Emma (feladó), UTE

Kling Dóra (ütő), UTE

Pampuch Gréta (ütő), Fatum Nyíregyháza

Hámori Panka (ütő), SMAFC

Ilonka-Kalla Sára (center), BRSE

Sándor Nóra (feladó), Vasas Sc

Bite Adél (center), Vasas Sc

Vértes Luca (libero), Vasas Sc

Zsombók Eszter (feladó átló), Vasas Sc

Kecskés Dóra (feladó átló), Vasas Sc



Szakmai stáb:

Kőnig Gábor (szövetségi edző)

Bedőcs Gergely (másodedző)

Sitku Renáta (másodedző/fizio)

Horváth Márton György (masszőr)

Makra Zoltán (erőnléti edző)

Batári Csaba (statisztikus)

Horváth Ákos Márton (technikai vezető)

(Kiemelt kép forrása: CEV)