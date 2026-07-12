A franciákat támadta a volt spanyol miniszterelnök, nem maradt el a válasz sem

Komoly felháborodást váltott ki a korábbi spanyol miniszterelnök, Mariano Rajoy véleménye, miután azt írta az egyik, világbajnokságról szóló publicisztikájában, hogy a francia labdarúgó-válogatott „franciák nélkül játszik” a tornán.

A politikus gondolatai Spanyolországban és Franciaországban is heves reakciókat váltottak ki. A spanyol kormánypárt EP-képviselője, José Cepeda rasszistának és idegengyűlölőnek nevezte Rajoy szavait, kiemelve, hogy szégyenletesnek tartja a volt miniszterelnök megnyilvánulását.

Franciaországban szintén nagy visszhangot kapott az ügy. A nők és férfiak közötti egyenlőségért, valamint a diszkrimináció elleni küzdelemért felelős miniszteri delegált, Aurore Bergé a hivatalos X-oldalán azt írta: „A rasszista megnyilvánulások elfogadhatatlanok. Ideje, hogy véget vessünk ennek, és a sport ismét arról szóljon, amiről kell: a tehetségről, nem pedig bármi másról.”